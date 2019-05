PalmaActiva ofereix cursos d'innovació digital per a responsables del petit comerç de Palma

Publicado 30/4/2019 12:38:57 CET

PalmaActiva ofereix cursos d'innovació digital per a microempreses i petites empreses de Palma per millorar les seves competències digitals i la seva presència a internet, amb l'objectiu d'afavorir la competitivitat i la pervivència dels negocis i afavorir el comerç electrònic.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, es tracta d'un projecte que ja s'ha implementat en altres ajuntaments d'Espanya amb resultats positius.

"Existeix la necessitat de recolzar el comerç de proximitat per incrementar la seva competitivitat, per oferir noves oportunitats de promoció i venda, així com per millorar les relacions amb els clients", ha explicat la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Palma, Joana Maria Adrover.

A quines pàgines o xarxes socials s'ha de tenir presència? Com generar publicacions d'èxit? Com crear una botiga 'online'? Aquests són alguns dels temes que aquests dies s'estan tractant a les sessions formatives del projecte d'Innovació Digital per al Comerç de Proximitat.

Per aconseguir aquests objectius, s'ofereix assessorament i suport individual en l'aplicació d'eines i de recursos digitals. Per això, s'han organitzat una sèrie de tallers gratuïts i de caràcter pràctic per impulsar el coneixement i la correcta implementació dels recursos tecnològics.

Els requisits per inscriure's són ser titular d'una microempresa o petita empresa, posseir nocions bàsiques d'ofimàtica i xarxes socials, i comprometre's amb el desenvolupament del projecte, participant en les accions formatives i disposar d'un mínim de dues hores setmanals de dedicació.