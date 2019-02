El Parlament balear, guardonat per la seva PNL sobre desapareguts

Publicado 25/2/2019 18:22:01 CET

La Fundació Europea per les Persones Desaparegudes QSD Global ha reconegut al Parlament balear amb el guardó a la 'Millor Acció Institucional' per l'adopció d'una Proposició No de Llei, recolzada pels set grups polítics, que recull mesures d'atenció psicològica i jurídica per a les famílies de persones desaparegudes i apel·la a la millora de la investigació i la coordinació policial.

La Fundació ha seleccionat als guanyadors de la IV edició dels Premis 9 de març pels Desapareguts, entre els quals destaquen la campanya 'Els invisibles', amb el premi a Millor Acció de Comunicació per la seva tasca de visibilització de les desaparicions de persones majors amb malalties neurodegeneratives, i la iniciativa 'Marea de buena gente', un programa per ajudar a superar la pèrdua d'un nen guardonat amb el premi a la 'Millor Tasca de Voluntariat, Acció Social i Protecció Civil'.

D'altra banda, en la categoria de 'Millor Intervenció Policial i/o Judicial' el premi ha estat per a l'inspector del Cos Nacional de Policia, membre de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) i del grup de Desapareguts, Carlos Segarra, per la seva trajectòria en tasques d'investigació i resolució de casos de desaparicions.

Finalment, el premi en la categoria d''Aplicació Tecnològica, Coneixement Científic i/o Publicació' ha estat para Jaime Corvasí pel seu llibre 'Lluitaré per trobar-te. Crònica sentimental sobre la desaparició de Francisca Cadenes', en el qual parla de la seva experiència personal després de la desaparició de la seva mare al maig de 2017 a Hornachos (Badajoz).

INSÍGNIES

La Fundació ha atorgat a més diferents insígnies a altres candidatures, entre les quals es troba la de la periodista Loida Cabezas, pel seu compromís amb la causa de les persones desaparegudes i la seva família, o la dels equips de Protecció Civil de Palos de la Frontera i GIORS Protecció Civil Canàries, per la seva trajectòria en la cerca de persones desaparegudes.

Així mateix, el Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa rebrà un reconeixement per la seva sensibilitat davant el tractament jurídic de la substracció parental de menors. Per la seva banda, el fiscal de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, s'ha alçat amb el reconeixement a la seva acció professional i personal en el cas de la desaparició de Sonia Iglesias.

L'entrega dels guardons tindrà lloc el dia 9 de març, Dia de les Persones Desaparegudes sense causa aparent, a l'Auditorium de MediaLab Prado de Madrid.