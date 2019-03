El Parlament commemora el Dia Mundial contra el càncer colorrectal i ressalta la importància de la detecció precoç

Publicado 26/3/2019 10:26:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha commemorat aquest dimarts el Dia Mundial contra el càncer colorrectal amb la lectura d'una declaració institucional en el ple, en la qual ha reconegut la "importància de la tasca" dels diferents nivells sanitaris implicats als programa de detecció precoç de la malaltia.

La secretària primera de la Mesa del Parlament, Joana Aina Campomar, ha estat l'encarregada de llegir el text, aprovat per assentiment. Durant la lectura ha ressaltat que el 90 per cent d'aquest tipus de càncer és curable si es diagnostica a temps, per la qual cosa els programes de detecció precoç "són essencials per detectar i tractar lesions".

Així mateix, amb la declaració institucional el Parlament ha volgut remarcar la importància de les administracions públiques competents d'informar i sensibilitzar la població de 50 i 69 anys sobre aquesta malaltia; reconèixer el treball realitzat per part dels departaments d'oncogenètica; subratllar la necessitat de continuar treballant en la potenciació de la unitat de diagnòstic molecular i genètica clínica; i insistir en la importància de les activitats de prevenció primària.

El càncer colorrectal provoca cada any la mort de més de 15.000 persones a Espanya i és la segona causa de defunció per càncer, només per darrere del de pulmó, que provoca més de 22.000 morts.

Els principals factors per al seu desenvolupament són l'edat --major risc a partir dels 50 anys--, una alimentació excessiva en carns vermelles i processades i antecedents familiars, especialment si s'ha diagnosticat en familiars joves de primer grau.