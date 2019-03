El Parlament demana donar "un tractament unitari a tota relació sexual no consentida" a l'ordenament jurídic

Publicado 5/3/2019 15:29:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Març (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts una proposició no de llei (PNL) per "adequar" l'ordenament jurídic al Conveni d'Istanbul per incloure les violències sexuals dins de les violències masclistes per donar "un tractament unitari a tota relació sexual no consentida".

La iniciativa ha estat presentada de manera conjunta per MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem, el PSIB i Gent x Formentera relativa a la reforma del Codi Penal en el respectiu als delictes contra la llibertat sexual. Ha estat aprovada per 48 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

En la seva intervenció, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha dit que els hagués agradat poder retirar la iniciativa però la reforma del Codi Penal "segueix dormint en un calaix" per culpa del Govern Rajoy i també pel de Sánchez en un moment, en el qual tal com ha dit, "el feminisme està en el punt de mira del feixisme".

Campomar, que durant la seva intervenció ha penjat un davantal en el faristol, ha aprofitat també donar el seu suport a la "revolta feminista" convocada envers motiu de les reivindicacions del 8M.

Pel seu costat, la diputada de MÉS per Menorca, Patrícia Font, ha esmentat la sentència de la Manada com a exemple negatiu i ha dit que "no solament és la reforma del Codi Penal, també es necessiten polítiques públiques". Sobre això, la iniciativa posa l'accent en la presència equilibrada per sexes en comitès d'experts o comitès consultius i a donar la màxima formació" als membres de la carrera judicial i fiscal en matèria d'igualtat de gènere.

La diputada del PSIB, Sívia Cano, ha recordat que es produeix "una violació cada vuit hores" i ha posat l'accent en què la sentència de la Manada és un exemple de la "justícia patriarcal" en la qual "regnen els estereotips i la falta de rigor científic".

A més, ha remarcat que durant el Govern de Pedro Sánchez, que ha durat vuit mesos, no es podia dur a terme una reforma de la llei perquè en aquest temps el que s'hagués aconseguit hagués estat "un xurro com una catedral".

La diputada de Podem, Marta Maicas, ha assenyalat que el de la Manada va ser "un greuge insuportable" que si bé no "va ser ni el primer ni l'únic" va ser el que va fer que "la tassa desbordés".

Maicas també ha posat l'accent en el punt de la PNL en el qual s'insta al Ministeri de Justícia a procurar la paritat en la designació dels vocals permanents en totes les seves seccions. "A pesar que s'han fet reformes, aquest punt segueix amb total vigència", ha dit.

Pel seu costat, el diputat del PP, Juan Manuel Lafuente, considera que alguns dels punts de la proposta "estan desfasats" i ha plantejat diferents esmenes. Entre elles, que s'incloguin dos supòsits en els tipus d'agressions recollides en el Codi Penal que consisteixen en la conducta deliberada i directa d'anul·lar la voluntat de la víctima, bé sigui per l'actuació conjunta de dues o més persones, o bé per la utilització de fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química idònia a aquest efecte. L'esmena ha estat acceptada.