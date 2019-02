El Parlament instarà el Govern a prohibir la venda d'òxid nitrós per a consum i a regular les places de dietistes

Publicado 6/2/2019 17:25:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Salut del Parlament ha aprovat aquest dimecres dues Proposicions No de Llei (PNL) a les quals insten el Govern a prohibir la venta, dispensació i publicitat d'òxid nitrós per a consum així com a regular les places de dietistes-nutricionistes de tots els hospitals de Balears.

En un comunicat difós aquest dimecres, el Parlament ha detallat que la PNL relativa a la inclusió a la nova llei sobre addiccions de l'òxid nitrós en la definició de droga, defensada per la diputada socialista Silvia Llimones, s'ha aprovat per 12 vots a favor i una abstenció de MÉS per Menorca.

Així, en el seu primer punt la PNL estableix que el Parlament instarà el Govern a incorporar en la definició de 'droga' que es recollirà a la nova llei d'addiccions als inhalants i altres substàncies que "sense ser drogues s'utilitzen com a tals". El segon punt determina que el Parlament instarà el Govern a prohibir "la venta, dispensació i publicitat per al consum per inhalació d'òxid nitrós".

"INCORPORACIÓ PLENA DEL DIETISTA-NUTRICIONISTA EN EL SISTEMA DE SALUT"

D'altra banda, la PNL relativa a la incorporació plena del dietista-nutricionista en el Sistema de Salut de Balears, s'ha aprovat per unanimitat i ha estat defensada per la diputada del PI-Proposta per els Illes, Maria Antònia Sureda. Així, el Parlament instarà el Govern a "regular i consolidar les places de tots els hospitals de Balears de dietistes-nutricionistes" així com a "crear les places a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i a l'Hospital General".

En aquest sentit, el Parlament instarà el Govern a crear una borsa de treball "única per a dietistes-nutricionistes" en el Servei de Salut de Balears (IbSalut) i a consolidar el projecte d'atenció primària del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de Balears (Codnib) "assegurant la formació continuada de professionals sanitaris i el pilotatge d'unitats de suport de dietètica i nutrició en atenció primària" a sectors sanitaris de Balears.