El Parlament instarà al Govern a publicar la relació de beneficiaris d'ajudes públiques de l'IDI a Internet

Publicado 7/2/2019 16:31:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dijous per unanimitat la Proposició No de Llei (PNL) presentada pel Grup Parlamentari Mixt per la qual la Càmera balear instarà al Govern a publicar la relació de beneficiaris d'ajudes públiques de l'Institut d'Innovació Empresarial de Balears (IDI) a la web corresponent.

Segons ha informat el Parlament en un comunicat, també s'instarà a l'Executiu autonòmic a continuar impulsant les polítiques de transparència, mostrant de manera oberta i en format reutilitzable totes les dades a disposició perquè la ciutadania pugui fer les preguntes que consideri oportunes.

En concret, la iniciativa ha estat presentada pel portaveu de Cs al Parlament, Xavier Pericay i han intervingut al debat el portaveu de Podem, Alberto Jarabo, el diputat 'popular' Santiago Tadeo, el diputat de MÉS per Mallorca Antoni Reus, de MÉS per Menorca Josep Castells i del PSIB Juli Dalmau.

A continuació, la Càmera balear ha rebutjat una Proposició No de Llei (PNL) presentada pel Grup Parlamentari Popular per exigir a la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca la reobertura de les línies del Pla de Desenvolupament Rural per a les ajudes als joves agricultures.

Així mateix, s'ha rebutjat que es demani un reforç de personal, major diligència, eficàcia i gestió per part de Fogaiba per acabar amb els retards que sofreixen els payeses. No obstant això, l'últim punt de la PNL relatiu a instar la Conselleria a fer efectius els pagaments pendents de les ajudes del PDR de 2016-2018 es debatrà i votarà el proper ple, després d'haver-se produït un empat.

La iniciativa ha estat presentada pel diputat 'popular' Miquel Vidal i han participat al debat Jarabo, Reus, Castells, Pericay i el socialista Damià Borràs.