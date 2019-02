El Parlament pren en consideració la Reforma del seu Reglament per aconseguir "major transparència i agilitat"

Actualizado 26/2/2019 15:01:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts per unanimitat prendre en consideració la Reforma del seu Reglament amb l'objectiu d'aconseguir diferents aspectes com "una major transparència, agilitat i participació ciutadana", així com "avançar d'acord als avanços de la societat".

Aquesta reforma, presentada per PP, PSIB, Podem, MÉS per Mallorca i Menorca, El PI, i tres diputats del Grup Mixt, suposa "un avanç important" que permet a la Càmera balear "reflectir la voluntat del poble amb el major consens possible".

Antonio Gómez, del PP, ha subratllat que les formacions porten des del 2015 discutint aquesta proposta de reforma i ha assenyalat que, després de 37 reunions, aquesta mesura s'aprovarà "des del consens" i amb l'objectiu de "representar a un poble que es vegi reflectit en l'ordre i mètode de l'activitat parlamentària".

En concret, ha explicat que en aquesta reforma es preveu la tramitació d'iniciatives legislatives amb un procediment simplificat, la prohibició de cedir diputats per a la formació d'altres grups o el desenvolupament de la figura dels diputats no adscrits, entre altres qüestions.

Vicenç Thomàs, del PSIB, ha subratllat que aquesta reforma "dinamitzarà el funcionament de la Càmera, permetrà una major transparència i afavorirà la participació dels ciutadans, la societat civil i les institucions i entitats acreditades".

"APROPAR-SE A la GENT"

Marta Maicas, de Podem, ha celebrat que aquesta reforma reculli demandes proposades per Podem amb l'objectiu de "apropar el Parlament a la gent i que les mesures i l'activitat parlamentària comptin amb una major agilitació".

Joana Aina Campomar, de MÉS per Mallorca, ha aprofitat la seva intervenció per enviar "una forta abraçada" als polítics catalans empresonats i ha fet una "crida a la democràcia, a la llibertat d'expressió i dels drets humans" enfront de "la reculada d'aquests drets bàsics".

Josep Melià, del PI, ha celebrat que es limitin les intervencions, que a més seran més interactives, així com la creació de "procediments simplificats per intentar caminar cap a aquesta rapidesa de l'època en la qual vivim".

Finalment, Olga Ballester, de Cs, ha explicat que en compareixences els consellers tindran un temps limitat de 30 minuts per intervenció, per la qual cosa aquestes ja no seran il·limitades. A més, cada diputat tindrà 15 minuts, que podrà distribuir en dues intervencions.