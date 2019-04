El periodista al qual la Policia li va requisar el mòbil assegura que no li van donar "una altra opció"

Publicado 9/4/2019 12:48:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Francisco Mestre, el periodista de 'Diari de Mallorca' al qual la Policia Nacional va requisar el mòbil per a investigar diverses informacions periodístiques publicades sobre el 'cas Cursach', ha assegurat aquest dimarts que no li van donar "una altra opció" que no fos lliurar-lo perquè, tal com ha dit, "el podia fer voluntàriament o mostrant resistència" i, en aquest cas, "hagués acabat detingut o amb una acusació de delicte de desobediència".

Davant els mitjans de comunicació, Mestre s'ha expressat així, després de declarar com a testimoni durant una hora pel conegut com a 'cas Mòbils' al Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB).

Mestre ha manifestat que no li van donar possibilitat de realitzar "un bolcat" del mòbil i ha explicat que només li van dir que li ho retornarien "al més aviat possible". També ha expressat que no li van deixar parlar ni amb la directora del seu mitjà ni amb el seu advocat.

Així mateix, ha censurat el mal "personal i professional" que va suposar aquesta actuació policial que va tenir lloc al desembre. D'aquesta manera, ha qualificat que la confiscació de mòbils a periodistes és "un fet gravíssim" perquè "qui es fiarà de mi o de qualsevol periodista si la policia, per ordre d'un jutge, requereix un telèfon mòbil, que és una eina fonamental".

"Com podem protegir a la nostra font?", ha plantejat per a després afegir que "si això es justifica no es podrà protegir a les fonts" i, per tant, "s'ha acabat el periodisme de recerca i, gairebé, el periodisme de denúncia".

Per part seva, Blanca Pou, la periodista d'Europa Press afectada per aquest cas ha declarat com a testimoni abans que Mestre davant el TSJIB i ha reiterat que no va lliurar el seu dispositiu de manera voluntària.

Davant els mitjans de comunicació, Pou ha explicat que en el moment de la confiscació va protestar i va manifestar que aquesta vulnerava el seu "secret professional".

POU: "SEGUIREM EN AQUESTA LLUITA PER A PROTEGIR LES NOSTRES FONTS"

"Ens mantenim en aquesta línia, màximament quan ara sabem que feia mesos que la Policia tenia accés a les meves trucades i als posicionaments del meu mòbil", ha dit per a després afegir que "és una claríssima vulneració del dret professional periodístic i seguirem en aquesta lluita per a protegir les nostres fonts".

Pou s'ha manifestat d'aquesta manera després de declarar durant uns 40 minuts davant la magistrada que instrueix el cas, Felisa Vidal. Després d'ella, ha entrat a declarar l'altre periodista afectat, Francisco Mestre, de 'Diari de Mallorca'.

Després d'ells, ha entrat a declarar també com a testimoni l'inspector cap de la Policia Judicial encarregat de la recerca en el Jutjat. Es tracta de l'agent que va sol·licitar les mesures adoptades pel jutge, i que va participar presencialment en la confiscació dels equips.

A més, va elaborar un informe a petició de Florit, en el qual defensava que els llistats de trucades dels periodistes eren "vitals" per a investigar la revelació de secrets en les notícies publicades sobre el 'cas Cursach'.