PI trenca el pacte a Sant Antoni i passa a l'oposició

L'alcalde es mostra "decebut" i titlla de "mediàtica" aquesta ruptura

EIVISSA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PI de Sant Antoni ha trencat el pacte de govern subscrit amb el PSOE i Reinicia en el municipi eivissenc i passarà a formar part de l'oposició.

En declaracions a Europa Press, l'alcalde de Sant Antoni, José Tur, ha lamentat aquesta ruptura del pacte "perquè no hi ha motius per fer-ho així i segurament els ha pesat més la problemàtica que tenen en el seu partit pensant ja en raons electorals".

A pocs mesos de les eleccions, segons l'alcalde, "hagués estat més responsable continuar tots junts". Tur ha reconegut sentir-se "decebut" per com s'han desenvolupat les coses perquè ha estat "una ruptura més mediàtica que de diàleg".

"Han estat més d'ultimàtums i de declaracions mediàtiques i ells segurament entenen que és més en el seu benefici electoral, encara que no està tan clar", ha dit.

Tur ha assegurat que la marxa dels regidors de PI de l'equip de govern no va a suposar cap paralització en la tasca municipal i aquest mateix dimarts les responsabilitats gestionades pels edils de PI passaran a les mans d'altres regidors de l'equip de govern.

"Els ciutadans són intel·ligents i sabran valorar per què cadascú ha fet el que ha fet. Sabran valorar que és un partit que té molts problemes i, de tres regidors, un va dimitir i es va marxar i un altre es va donar de baixa. Alguna cosa està passant al PI", ha afegit Tur.

Aquesta ruptura del pacte de govern es produeix després que l'ex regidora del PI a Sant Antoni, Cristina Ribas, decidís continuar amb les seves responsabilitats polítiques després de donar-se de baixa en aquesta formació i que el PI hagi exigit la seva marxa durant les últimes setmanes.

Des del PI van assegurar durant els últims dies que, si Ribas continuava, era un "cas clar de transfuguisme". No obstant això, l'alcalde José Tur (PSIB) va anunciar des del primer moment que mantindria a Ribas com a segona tinent d'alcalde, així com a regidora d'Urbanisme o Activitats, entre altres àrees.