El PI vol augmentar la flota d'autobusos de l'EMT a 270 vehicles en cinc anys

Publicado 22/5/2019 14:21:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat d'El Pi - Proposta per les Illes (El PI) a l'Ajuntament de Palma, Josep Melià, ha proposat aquest dimecres augmentar la flota d'autobusos de l'EMT de Palma en cent vehicles per arribar als 270 busos en els propers cinc anys, segons ha informat el partit en una nota.

"L'increment implicaria ampliar vint línies més les trenta que ja existeixen i ens equipararíem a ciutats amb una grandària similar al de Palma, com és Màlaga", ha sostingut Melià, qui ha estat acompanyat per la número 2 de la candidatura a Cort, Neus Sánchez.

Així, Melià s'ha referit a la creació de nous llocs de treball que acompanyarien a l'augment de la flota d'autobusos i, a més, ha assegurat que El PI renovaria la concessió de les línies urbanes per assegurar el "caràcter públic" de l'EMT.

Per la seva banda, Sánchez ha avançat que la formació rescatarà el tren i l'autobús turístic com a servei públic de l'EMT i ha assenyalat que es renovaran les instal·lacions dels garatges per garantir un aparcament "decent i segur" per als treballadors de l'Empresa Municipal de Transports de Palma.