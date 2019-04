El pianista Yevgeny Sudbin interpreta aquest dijous el concert per a piano nº 5 de Beethoven al costat de la Simfònica

Publicado 9/4/2019 12:52:10 CET

El pianista rus Yevgeny Sudbin interpretarà aquest dijous a l'Auditorium de Palma el Concert per a piano nº 5 'Emperador' de Beethoven en el tretzè concert de temporada de l'Orquestra Simfònica de Balears, segons ha informat la conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat.

La peça 'Emperador', l'últim concert per a piano que va compondre el compositor alemany, serà la primera obra interpretada en aquest tretzè concert de temporada que començarà a les 20.00 hores. A més, la Simfònica interpretarà 'Serenade nª 1' de J. Brahms com a colofó al concert, que es repetirà el divendres 12 a l'Auditori de Manador.

La cartera dirigida per Fanny Tur ha destacat que Sudbin ha rebut els afalacs del diari The Telegraph, que el descriu com "un dels millors pianistes del segle XXI en potència". Així, el pianista rus ha actuat en algunes de les millors sales de concert del món, com la Tonhalle de Zuric, Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall i Wigmore Hall de Londres, Concertgebouw (Meesterpianisten) d'Amsterdam, Avery Fisher Hall de Nova York, i Davies Symphony Hall de San Francisco.

Així mateix, el solista ha col·laborat amb alguns dels directors més influents del món, com Neeme Järvi, Charles Dutoit, Vladímir Aixkenazi, Osmo Vänskä, Hannu Lintu, Tugan Sokhiev, Mark Wigglesworth, Andrew Litton, Dmitri Slobodeniouk i Vassili Sinaiski.