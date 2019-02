Picornell, cap de llista de Podem a Felanitx, Morrás, a Eivissa i Maicas, a Santa Eulària

Publicado 8/2/2019 13:59:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'actual president del Parlament, Baltasar Picornell, serà el cap de llista de Podem en les properes eleccions de Felanitx, mentre que el diputat de la Càmera balear, Aitor Morràs, serà el cap de llista de Vila (Eivissa) i la també diputada, Marta Maicas, serà la cap de llista a Santa Eulària.

Així es desprèn dels resultats de les primàries de les candidatures municipals de Podem en els 20 municipis on s'han celebrat.

La resta de caps de llista seran Concepción Baleato (Alcúdia); Bienvenida Aguiló (Binissalem); Carmen Parra (Bunyola); Marga Plomer (Calvià); Fátima Anglada (Ciutadella); Mariano Pérez (Lloseta); Edu Zúñiga (Llucmajor); Carles Grimalt (Manacor); Humberto López(Marratxí); Michael Muller (Pollença); i David Sanchez (Puigpunyent).

Fernando Gómez serà cap de llista a Sant Antoni; Gianandrea Di Terlizzi, a Sant Joan (Eivissa); Mónica Fernández, a Sant Josep; Miguel Angel Barrios, a Son Servera i Catalina Pizá, a Sóller.

Cal recordar que el candidat a l'alcaldia de Palma és el diputat i portaveu en el Parlament, Alberto Jarabo.

El secretari d'organització de Podem, Alejandro López, ha donat l'"enhorabona" a totes les persones "que s'han atrevit a fer el pas per representar a Podem a les institucions a la legislatura municipal de 2019".

"En aquesta ocasió Podem es presenta a les municipals per primera vegada com a partit, en un context polític clau on és molt necessari que els nostres representants es deixin la pell per aconseguir que els seus veïns i veïnes tinguin uns ajuntaments propers i que abordin els problemes reals de la gent", ha ressaltat.

Segons han destacat, Podem i Esquerra Unida IB van arribar a un acord per concórrer de forma conjunta sota la marca d''Unides Podem' en les eleccions autonòmiques, insulars i a Palma.

En aquest sentit, el candidat al Govern és Juan Pedro Yllanes, la candidata al Consell de Mallorca és Aurora Ribot, les candidates al consell d'Eivissa i Menorca són, Viviana de Sans i Cristina Gómez, respectivament.