Pimem considera "positiu" el descens de l'atur a Balears i aposta per allargar la temporada turística

Publicado 6/5/2019 16:29:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

El president de la federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), Jordi Mora, ha considerat "positiu" el descens del nombre d'aturats registrats a Balears durant el passat mes d'abril i ha emfatitzat que la temporada turística ha de ser "la més llarga possible", segons ha informat l'entitat en una nota.

"Són unes bones xifres, previsibles en caure la Setmana Santa tan tard", ha postil·lat Mora, en referència a l'1,96 per cent menys d'atur que es tradueixen en 894 persones menys en l'atur respecte al mateix mes de 2018. Així, el nombre total d'aturats a Balears se situa així en els 44.730, un nombre que, segons ha sostingut Mora, "s'ha de seguir disminuint progressivament".

Segons les dades de les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en comparació de març d'aquest any, l'atur també va disminuir a les Illes en 10.031 persones, un 18,32 per cent respecte al mes anterior. "Està començant la temporada turística a Balears i és normal que l'ocupació augmenti durant aquestes dates. Així i tot els nombres són esperançadors", ha afegit Mora.

"És important posar l'esforç i el focus en què tinguem en Balears una bona temporada turística, la més llarga possible tant per inici com per conclusió", ha resolt.