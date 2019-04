El ple de Cort sorteja la composició de les meses electorals per a les eleccions generals

Publicado 1/4/2019 13:34:22 CET

L'elecció de membres està formada pel Cens electoral de 288.394 persones

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Palma ha celebrat aquest dilluns el sorteig de la composició de les 425 meses electorals per als propers comicis generals del 28 d'abril.

En un comunicat emès per Cort, s'ha informat que s'aplicarà una fórmula matemàtica per establir aquesta composició entre els 79 col·legis que hi ha a Palma, fins a un total de 3.825 seleccionats, 1.275 dels quals són titulars i la resta suplents.

Així mateix, s'ha explicat que el fitxer base per a l'elecció de membres està format pel Cens electoral que, a revisió del 28 de desembre de 2018, és de 288.394 persones amb les condicions exigides --ser major d'edat--, 8.000 més que en les últimes.

No obstant això, tots ells no poden ser escollits per formar part de la mesa, només 228.887 perquè els requisits són ser majors d'edat, tenir menys de 70 anys, saber llegir i escriure, el títol de batxillerat o Formació Professional de Segon grau o, subsidiàriament, el graduat escolar i no ser candidat.

En termes més concrets, a cada mesa han d'escollir-se nou components, un president --dos suplents del càrrec-- i dues vocals --i quatre suplents--.