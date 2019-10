El ple del Parlament valida per unanimitat el Decret de mesures per la fallida de Thomas Cook

Actualizado 22/10/2019 15:05:43 CET

El PP ha sol·licitat que es tramiti com a Projecte de Llei però la seva petició ha estat rebutjada

El ple del Parlament ha validat aquest dimarts per unanimitat el Decret Llei del Govern de mesures per pal·liar els efectes de la fallida de Thomas Cook, un text que contempla ajudes a empreses per incentivar la contractació de treballadors acomiadats i ajudes a empleats immersos en processos concursals.

La ratificació del Decret era l'últim punt de l'ordre del dia del ple d'aquest dimarts i ha obtingut 54 vots favorables. Després de la validació, el PP ha sol·licitat que el decret es tramités com a Projecte de Llei, però la seva petició ha estat rebutjada amb 30 vots en contra.

El decret estableix programes d'ajudes a empreses que contractin de forma indefinida persones afectades per un acomiadament col·lectiu derivat d'un procés concursal; i ajudes als treballadors afectats per un procediment concursal, mentre aquest procediment es tramita.

La concreció de les ajudes i el seu import, així com els requisits per ser beneficiari, no vénen recollits en el text del decret, sinó que s'articulen en cada convocatòria. En aquest sentit, com va indicar el Govern, les ajudes per a treballadors són de 500 euros al mes per persona, amb una durada màxima de quatre mesos. Pel que fa a les ajudes a empreses, el Consell de Govern va tramitar divendres passat la convocatòria, amb un pressupost de 136.000 euros ampliables per donar cabuda a ajudes d'entre 4.500 i 6.500 euros per treballador contractat.

Malgrat la unanimitat en el sentit del vot, al debat s'han escoltat posicions diverses respecte a l'actuació del Govern i el contingut del decret. Diversos grups parlamentaris han plantejat la necessitat d'articular mesures per als treballadors afectats que no es trobin en empreses en concurs de creditors.

SITUACIÓ DELS TREBALLADORS D'EMPRESES CONCURSADES

La primera intervenció ha estat la del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, que ha agraït "l'altura de mires" dels agents econòmics i socials per definir aquestes "mesures extraordinàries".

A més, Negueruela ha avisat de la delicada situació dels treballadors d'empreses concursades, que es veuen obligats a acudir a treballar sense la garantia de cobrar el seu salari. Per això, ha ressaltat la necessitat d'impulsar canvis normatius per evitar aquestes situacions, un fet amb el que ha coincidit la diputada del PP Salomé Cabrera.

Amb tot, Cabrera ha retret al conseller que parli "de diàleg" però els demani suport sense haver intentat consensuar les mesures amb l'oposició. "Haguera estat bé que el conseller hagués contactat directament amb el Grup Parlamentari Popular o la resta de portaveu, sent un tema tan important", ha declarat la diputada, que ha lamentat haver-se "assabentat per la premsa" de les mesures concretes que pensava impulsar el Govern. Igualment, el PP considera que el pressupost destinat a les ajudes a empreses implica una xifra potencial de beneficiaris "bastant petita".

Des de Cs, el portaveu, Marc Pérez-Ribas, ha avisat que el text del decret "no concreta les mesures", sinó "només que s'articularan per la via de les subvencions", de manera que no s'ha votat "la lletra petita". A més, la formació considera que les mesures són "insuficients", però ha donat suport al decret per la necessitat "d'avançar". "No ens pot passar com a destinació turística el que li ha passat a Thomas Cook com a empresa", ha alertat Pérez-Ribas.

Des de Vox, el diputat Sergio Rodríguez ha manifestat que el seu partit donaria suport el decret perquè estan "a favor dels treballadors", encara que consideren que "les formes del conseller no han estat les més adequades". A més, Vox ha tornat a demanar al Govern que derogui l'impost turístic per afavorir la competitivitat de Balears enfront d'altres destinacions.

MÉS RECLAMA MESURES ESTRUCTURALS

Des de MÉS, el diputat Joan Mas ha incidit en la necessitat d'impulsar "mesures estructurals" i no solament "d'urgència". "El sistema capitalista no pot ser subvencionat permanentment", ha declarat el diputat, que ha apostat per intervenir en l'economia "no només quan les coses van malament", ja que "sempre perden els mateixos, els treballadors".

Similarment, la diputada de Podem Antònia Martín ha reivindicat que les coses serien "diferents" si Balears expliqués, "com fa molts anys que se sent dir", un model productiu diversificat. Així mateix, Martín ha valorat "l'agilitat" del Govern en l'aprovació del decret i l'orientació de les mesures cap als treballadors, encara que ha demanat "enviar un missatge clar i contundent que els diners públics no es regala" als empresaris.

Per la seva banda, el diputat d' El PI Josep Melià ha demanat cenyir el debat a les mesures del decret, recordant a la resta de grups que no es tracta d'un debat de política general turística".

El diputat de MÉS per Menorca Josep Castells (Grup Mixt) també ha felicitat al Govern per la "celeritat" en l'aprovació del decret, i finalment la diputada del PSIB Pilar Sansó ha qualificat les mesures com a "eficaces, valentes i contundents".