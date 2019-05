PNB inclou El PI en una coalició a favor d'una Europa "de nacions i pobles"

Publicado 6/5/2019 16:22:29 CET

L'entesa demana una reforma electoral perquè les seves "nacions siguin reconegudes per circumscripció electoral" en els comicis europeus

PALMA DE MALLORCA/BILBAO, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

El president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, ha presentat aquest dilluns a Bilbao la 'Coalició per una Europa Solidària' (CEUS), conformada per jeltzales, Coalició Canària, Compromís per Galiza, Geroa Bai, El PI-Proposta per les Illes i Demòcrates Valencians, que defensaran, de cara a les properes eleccions del 26 de maig, una UE "de nacions i pobles", i lluitaran contra "la recentralització estatal" i la "uniformització".

En l'acte celebrat a Bizkaia Aretoa de la capital biscaina, a més d'Ortuzar, han intervingut els sis primers integrants de la llista: Izaskun Bilbao (PNB), Luis Padilla (CC), Juan Carlos Piñeiro (CxG), Daniel Innerarity (GB), María del Mar Llaneras (El Pi) i Lluis Vicent Bertomeu (DV).

El líder del PNB ha afirmat que aquesta és "una unió plural, però solidària" dels qui "comparteixen els mateixos ideals i valors profundament europeistes". "Som partits amb identitats nacionals diverses amb un clar component de proximitat a les nostres comunitats històriques. Ens situem en la perifèria geogràfica i també en la perifèria política. Propugnem un nou model d'estat més respectuós amb els nostres pobles i nacions, i al mateix temps, proposem refundar Europa perquè torni als seus orígens", ha afegit.

Andoni Ortuzar ha assegurat que els partits de CEUS comparteixen "ideals i valors europeistes", però no "la recentralització i el model d'estat uniforme al que alguns" volen encaminar, "casualment els mateixos que tampoc aposten amb claredat per una autèntica Unió Europea, els que no empenyen per aconseguir l'Europa com una 'casa comuna de pobles i nacions europees'".

En aquest sentit, ha apuntat que en aquesta candidatura, que encapçala Bilbao Barandika, s'han sumat els qui comparteixen "amor per l'ideal europeu i la defensa d'una realitat nacional i comunitària", amb la finalitat de realitzar una aportació "a una Europa unida en la diversitat, capaç de presentar-se davant el món com un tot i, al mateix temps, d'acollir en el seu si a diferents expressions populars i identitats diverses".

"EGOISMES ESTATALS"

"Per desgràcia, no és aquesta l'Europa que tenim. Els egoismes estatals, la falta de lideratges, l'absència de valentia per fixar una posició comuna en els grans temes del continent, han fet que Europa sigui una caricatura del que havia de ser i, a més, que no sigui respectada i reconeguda en l'àmbit internacional com hagués de ser".

"Nosaltres volem fer una aportació humil però decidida, perquè Europa torni a ser l'espai més democràtic, just i amb major progrés del món; una Europa que aporti aquests valors positius per a aquest nou ordre internacional que veiem massa vegades amenaçat per populismes totalitarismes, i interessos econòmics d'elits allunyades de la ciutadania", ha manifestat.

Per això, ha subratllat que CEUS "neix per projectar a Brussel·les la decidida voluntat europeista dels partits i moviments" que integren la coalició electoral, en un Parlament Europeu en el qual, en aquesta legislatura, "l'eix d'acció no serà la dreta o l'esquerra".

En la seva opinió, es diferenciarà entre els quals, com ells, aposten "per avançar decididament en l'Unió política, social i econòmica d'Europa" i els que "volen la marxa enrere, la volta a les sobiranies estatals i afeblir el projecte europeu". "Estem segurs que Izaskun Bilbao farà sentir la seva veu en el proper Parlament Europeu, i portarà el missatge dels nostres pobles", ha asseverat.

CANDIDATS

En aquesta línia, Bilbao ha realitzat una crida a "plantar cara a la intenció dels grans partits estatals de vendre uniformitat on hi ha diversitat, de privar de veu pròpia, de la representació que mereixen, a societats, cultures, institucions i sensibilitats polítiques que representen a molts ciutadans".

El filòsof navarrès i representant de Geroa Bai, Daniel Innerarity, ha agraït a l'europarlamentària jeltzale "el seu especial interès" pels assumptes de Navarra, i entre ells ha citat alguns "assumptes desagradables", com 'el cas Alsasua' o el judici contra La Manada, però també altres iniciatives impulsades pel Govern d'Uxue Barkos, "com l'educació en la igualtat o les infraestructures".

Luis Padilla, de Coalició Canària, ha advocat per a que a la UE es mantingui l'actual règim de mesures econòmiques i incentius fiscals per "compensar la llunyania i insularitat" de les regions "ultraperifèriques". "Aquesta aliança posa en primer lloc la convergència dels pobles, el suport a les singularitats històriques, culturals, diferencials, i apostem per una Europa diversa", ha apuntat.

Juan Carlos Piñeiro, candidat de Compromís per Galiza, ha assegurat que a Brussel·les i Estrasburg s'han de resoldre "moltíssims problemes" que afecten a la Comunitat gallega, com la política agrària, la pesquera i el brexit.

El candidat per DV Lluis Bartomeu ha afirmat que el seu partit representa "el valencianisme centrista i moderat, defensor dels interessos de la seva terra, siguin davant Govern central o davant les institucions europees".

El motiu que integrin aquesta coalició pel 26 de maig és, segons ha explicat, la seva "defensa a ultrança de l'autogovern" i el seu desig que es "consolidar l'Estat autonòmic". A més, ha reclamat el corredor ferroviari mediterrani, i ha defensat el sistema productiu del sector cítric de la Comunitat valenciana.

Per la seva banda, María del Mar Llaneras, d'El PI, ha assegurat que el seu principal objectiu és lluitar perquè es modifiqui el límit de 200.000 euros en tres anys de les actuals ajudes a les empreses per compensar el major cost de transport que suposa la insularitat, com ocorre a Balears, i que suposa "un minvament de la competitivitat".

COMPROMISOS

En el seu acord, les sis formacions polítiques es comprometen a, entre altres mesures, impulsar una reforma electoral perquè les seves "nacions siguin reconegudes per circumscripció electoral" en els comicis al Parlament europeu.

També treballaran "pel ple reconeixement polític, cultural i lingüístic" de les seves respectives "nacions a la UE", i la defensa del "reconeixement oficial de les llengües pròpies" de les quals componen l'Estat espanyol.

Així mateix, pretenen promoure la seva participació "en les representacions diplomàtiques" d'Espanya i en els òrgans i institucions de la Unió Europea en les quals es tractin qüestions que els afectin. El seu objectiu també és "garantir la participació de les seleccions esportives nacionals" en les competicions internacionals de caràcter oficial.

Finalment, reivindiquen "la plena integració dels Cossos de Policia propis" en les organitzacions, mecanismes i estratègies establertes en l'àmbit de la UE, dins del marc de les polítiques de seguretat i cooperació de l''espai Schengen'.