Podem obre la consulta a la militància per decidir si entra al Govern

Els inscrits poden votar des d'aquest dissabte fins al dilluns a les 17.00 hores

PALMA DE MALLORCA, 22 Juny (EUROPA PRESS) -

Unides Podem ha obert aquest dissabte a les 17.00 hores la consulta a la militància per decidir si la formació morada entra o no en el Govern, després que s'hagi presentat un acord programàtic conjunt entre MÉS, Podem i el PSIB, segons ha informat el partit en una nota.

Les persones inscrites podran votar des d'aquest dissabte fins a les 17.00 hores d'aquest dilluns a través de la plataforma participa.podemos.info. En el procés els inscrits respondran a la pregunta:

"Estàs d'acord amb que Podem entri al govern autonòmic de Balears al costat dels partits PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca per poder realitzar polítiques que acabin amb les desigualtats socials i protegeixin el nostre territori, on Podem tingui la vicepresidència del Govern?".

Segons ha assenyalat el partit, les persones inscrites podran accedir al document que conté els acords programàtics presentats aquest divendres al Castell de Bellver, així com els càrrecs que ocuparia Unides Podem en el futur Executiu autonòmic.

Cal recordar que aquest divendres PSIB, MÉS i Unides Podem van formalitzar al Castell de Bellver el seu acord programàtic per formar govern en Balears sobre la base de cinc eixos i que conté prop de 200 punts i una vintena de lleis.