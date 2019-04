La Policia d'Eivissa es forma en detecció de vehicles estrangers robats

Publicado 7/4/2019 14:17:10 CET

EIVISSA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Local d'Eivissa han participat en un curs de formació sobre recuperació de vehicles estrangers robats.

Segons ha informat l'Ajuntament, en total han participat 21 funcionaris que han rebut 20 hores teòriques, pràctiques i s'han sotmès a un examen final.

Les pràctiques s'han realitzat en el dipòsit municipal, on han pogut inspeccionar vehicles estrangers, un d'ells robat a Holanda, així com altres cedits per una empresa local per a la seva verificació.

Els agents han pogut conèixer així els punts de control amb els quals els turismes poden ser identificats, alguns d'ells desconeguts pels delinqüents.

L'Ajuntament ha explicat que des que va començar la formació del cos en aquest àmbit, a Eivissa s'han detectat més de 300 vehicles amb matrícula estrangera i anomalies documentals o falsificacions que han estat posats a disposició judicial, Hisenda o Duanes.

Els agents locals havien sol·licitat aquesta formació en els últims anys després de detectar a Eivissa que, entre l'elevat nombre de vehicles de residents i visitants d'altres països, hi havia casos en els quals els turismes no complien requisits com tenir la ITV en regla o estar en situació de baixa temporal.

Des de 2015, els policies també s'han format a localitzar vehicles robats a l'estranger.

En el curs han participat agents nacionals, així com dels 'Mossos d'Esquadra', Policia Foral de Navarra o de Vigilància Duanera, entre uns altres.

La Policia d'Eivissa explica ja amb un Grup de Control de Vehicles Estrangers amb sis agents i un subinspector, que funciona en el municipi des de fa dos anys.