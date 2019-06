La Policia imputa fins a 14 incendis a contenidors al piròman detingut el diumenge

Publicado 4/6/2019 17:02:45 CET

En l'arrest, se li van intervenir tres encenedors, tot i que no és fumador

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional imputa fins a 14 incendis a contenidors al presumpte piròman detingut aquest diumenge, un home de 58 anys, que hauria actuat en diverses zones de Palma, com Pere Garau, Arxiduc, Marquès de la Fontsanta, Son Cladera i Son Fortesa.

En concret, se li ha detingut per un delicte d'incendi provocat amb risc per a les persones i danys. Cal recordar que en alguns dels incendis, el foc es va propagar a vehicles i a façanes d'edificis.

La Policia ha explicat que la investigació s'emmarca dins del dispositiu que va iniciar fa uns mesos a causa de l'increment d'incendis de contenidors, que superava les estadístiques dels causats per motius fortuïts o accidentals. Segons les xifres provisionals de Cort des de novembre de 2017 ja s'han cremat més 360 contenidors a la capital mallorquina.

D'aquesta manera, davant l'evidència que eren provocats i que les accions anaven 'in crescendo', es va intensificar la col·laboració amb Policia Local i es va establir un dispositiu de prevenció a tot el municipi de Palma.

Mitjançant el dispositiu conjunt es van obtenir dades per determinar patrons d'actuació, zones, horaris i altres indicis relacionats amb aquest il·lícit i es va poder centrar la investigació en el sospitós que, finalment, va ser detingut aquest diumenge al barri de Pere Garau per part d'agents del Grup d'Atracaments.

Al moment de l'arrest, se li va intervenir un telèfon mòbil i tres encenedors, manifestant el mateix que no era fumador. En el registre domiciliari, s'han intervingut dos paquets de pastilles per encendre foc començades i sis caixes de llumins. També se li va intervenir un ordinador.

La investigació continua en marxa per determinar la seva implicació en altres incendis, ja que queden pendents el resultat de diverses gestions. Com a conseqüència dels incendis es van produir danys a 36 contenidors, 11 vehicles i quatre façanes d'edificis.

La Policia no descarta la presència de diversos piròmans més, que hagin actuat bé com a imitadors o bé per altres raons. Per això, continuen amb els operatius per prevenir més incendis.

El detingut serà posat a disposició judicial en les properes hores.