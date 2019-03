Pons diu que la falta de PGE "no ajuda" a l'hora de poder avançar en la construcció d'habitatges a Son Busquets

Publicado 5/3/2019 10:42:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha assegurat que la falta de Pressupostos Generals de l'Estat 2019 (PGE) "no ha ajudat" a l'hora de "poder avançar" en la construcció d'habitatges públics a Son Busquets.

"Hem defensat aquest plantejament des de principis de legislatura però hem tingut durant tres anys un Govern del PP i fins que no hi ha hagut un canvi de Govern no se'ns ha permès plantejar aquesta opció", ha explicat durant el ple d'aquest dimarts.

Pons ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del diputat del PI Josep Melià sobre si en aquesta legislatura s'ha avançat en alguna cosa concreta per fer habitatges de protecció pública a Son Busquets.

Així mateix, ha explicat que aquesta proposta ha estat impulsada pel Govern i ha insistit que en aquests moments els Ministeris de Defensa i Foment estan negociant aquest tema. "Hem trobat una solució, s'està treballant i em consta que a nivell tècnic estan treballant", ha afegit.

A continuació, la portaveu adjunta del PP Margalida Prohens ha preguntat al conseller si considera que la política realitzada en matèria d'habitatge durant aquesta legislatura ha estat efectiva, al que Pons ha respost que "al final d'aquesta legislatura la situació econòmica és bona i hi ha un major mecanisme econòmic".

"Està bé que reconegui que som capaços de generar més riquesa econòmica i que amb les mesures d'aquest Govern, tant fiscals com a redistributives, hem estat capaços de generar més ingressos", ha conclòs.