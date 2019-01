El PP demana agilitzar l'adjudicació d'habitatges protegits disponibles a Mallorca

Publicado 8/1/2019 14:20:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP demanarà aquest dijous que el Consell de Mallorca insti el Govern a agilitzar l'adjudicació de 23 habitatges protegits (VPO) disponibles a Santa Margalida, així com de tots els immobles en la mateixa situació a la resta de municipis de l'illa.

L'encarregada de defensar la petició en el ple serà la consellera 'popular' Catalina Cirer, segons ha indicat el PP en una nota de premsa.

Segons el PP, l'objectiu és "poder atendre la demanda d'habitatge" i reduir la llista d'espera de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi). El passat 28 de desembre, el ple municipal de Palma també va aprovar una moció demanant accelerar l'adjudicació d'habitatges disponibles a la capital balear.

"Un dels problemes més importants per a moltes famílies en l'actualitat és la dificultat per accedir a un habitatge digne a causa dels alts preus tant dels lloguers com de l'oferta immobiliària en venda. Aquesta circumstància ha estat objecte de recents protestes a Palma exigint lloguers dignes i que es posi fi a l'especulació", han recalcat des del PP.

Els 'populars' també han recordat que el passat mes de juny es va aprovar la nova Llei autonòmica d'Habitatge i han retret al Govern d'Armengol que "governant amb 4.000 milions d'euros més que el PP a la passada legislatura" hagi estat "incapaç d'iniciar un sol habitatge protegit des que va accedir al Consolat".