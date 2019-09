El PP demana a Cort que insti el Govern a avançar els diners de la inversió de la nova depuradora de Palma

Publicado 9/9/2019 17:32:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Set. (EUROPA PRESS) -

El PP a l'Ajuntament de Palma defensarà en el proper ple de la institució instar el Govern a avançar el pagament de la nova depuradora de Palma mitjançant conveni amb el Govern per reclamar l'import de la inversió, amb la finalitat que se li pugui donar "urgència i prioritat" al projecte.

Així ho ha comunicat en roda de premsa la portaveu del grup municipal del PP, Mercedes Celeste, després d'una reunió amb l'alcalde de Palma, José Hila. Celeste ha assegurat que "la depuradora l'ha de pagar Madrid per estar declarada d'interès general" i ha plantejat a l'alcalde que el Govern autonòmic ferm un conveni per poder avançar aquests diners "amb la condició que es retorni íntegrament la inversió a Balears".

D'altra banda, la portaveu del PP en Cort ha afegit que Hila "no pot cedir" en la reunió prevista para intervinguts d'aquest mes amb el Govern de Pedro Sánchez, en relació al fet que la nova depuradora es pagui "amb càrrec al cànon de sanejament".

En aquest sentit, ha sentenciat que aquest projecte "no pot esperar més" i ha acusat l'Executiu central de no estar "per la tasca de pagar-la".

Finalment, la formació 'popular' ha mostrat el seu suport a Hila perquè aquesta reclamació "es faci efectiva", encara que ha advertit que "no trobarà el suport del PP si cedeix perquè els ciutadans de Palma i de Balears paguin amb els seus impostos una infraestructura que no els competeix", han conclòs.