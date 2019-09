El PP exigeix a Cladera que aclareixi de quina manera pensa modificar el Pla Territorial de Mallorca

Publicado 5/9/2019 13:46:34 CET

Els populars temen que la mesura pugui "danyar el patrimoni" dels ciutadans i veuen "amb mals ulls" la decisió

PALMA DE MALLORCA, 5 Set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha exigit aquest dijous a la presidenta de la institució, Catalina Cladera, que aclareixi de quina manera pensa modificar el Pla Territorial de Mallorca, i ha considerat que la mesura pot "danyar el patrimoni" dels ciutadans.

En declaracions als mitjans, Galmés ha explicat que en el PP veuen "amb mals ulls" la decisió d'endurir les condicions per construir en sòl rústic comú, si bé creuen que ha estat un anunci "globus sonda" i "sense concretar". "No sabem si augmentaran les dues quarterades per poder construir als afores, si volen baixar l'edificabilitat aprovada avui dia, si prohibiran les piscines, si modificaran els usos que contempla el Pla Territorial...", ha protestat el portaveu del PP.

El 'popular' ha argumentat que hi ha molts ciutadans que han heretat terres i "tenen l'expectativa de construir-se una casa", però amb la modificació "es poden trobar d'un dia per l'altre que aquest valor sigui zero".

A més, Galmés ha mostrat "sorpresa" del fet que l'anunci es produeixi "tres mesos després de les eleccions", perquè sosté que en campanya, "Cladera en cap moment va anunciar, a cap debat ni entrevista", que modificaria el Pla Territorial per endurir les condicions per edificar en sòl rústic comú. En aquest sentit, el PP creu que aquesta mesura formaria part d'una sèrie d'acords presos a Raixa dels quals no s'hauria informat als ciutadans, ha indicat el portaveu.

Per tot això, el PP ha recordat a Cladera que la modificació del Pla Territorial "és una decisió molt seriosa" que "afectarà gent normal i corrent". Galmés ha avançat que registraran una interpel·lació per exigir explicacions sobre aquest assumpte en el primer ple, que serà el 19 de setembre.

D'altra banda, Galmés ha criticat les paraules de Cladera sobre la seva intenció de treballar per canviar el Consell, i s'ha preguntat si la presidenta "renuncia a tot el treball fet pels seus companys de partit i de pacte en la passada legislatura".