El PP presenta les candidatures de Puigpunyent, Pollença, Algaida i Felanitx

Publicado 4/2/2019 14:44:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentat oficialment, aquest cap de setmana, a Guillem Ginard com a candidat a l'alcaldia de Puigpunyent i Galilea, a David Alonso per la de Pollença, a Rafel Oliver per a l'alcaldia d'Algaida i a Catalina Soler per la de Felanitx.

Segons ha informat el PP en un comunicat, Ginard ha incidit que es posa "a disposició del poble per treballar intensament i ajudar a resoldre els problemes del dia a dia de la gent", mentre Alonso ha assenyalat que "Pollença té un potencial que només amb el PP es pot impulsar".

Així mateix, Oliver ha recalcat que "ha arribat el moment del canvi de les polítiques sectàries i radicals del pacte d'esquerres" i Soler ha apuntat que està en política per "ajudar a tots els felanitxers, no com l'esquerra que sempre està distingint entre els seus i els dels altres".

Per la seva banda, el vicepresident i candidat a la presidència del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat, durant aquestes presentacions, que "a diferència del Pacte, el Consell sí que estarà compromès amb els pobles".

El president del PP a Balears i candidat al Govern, Biel Company, ha assegurat que la presidenta de l'Executiu balear, Francina Armengol, ha "llevat el peu de l'accelerador perquè ja té clar que governarà el PP" i ha explicat que "el que li preocupa ara a l'esquerra és que el PP té capacitat de pactar i això els preocupa molt".

Ara bé, Company ha incidit que "cal tenir una cosa clara" i és "el que diferencia al PP d'altres partits que hi ha en l'àmbit del centre dreta, el sentit comú i l'experiència".