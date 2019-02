El PP presenta una proposta perquè el Parlament es posicioni sobre la figura del relator

Publicado 8/2/2019 13:48:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Grup Parlamentari Popular (GPP) ha presentat aquest divendres una proposició no de llei (PNL) amb la qual pretén que el Parlament demani el cessament de les negociacions entre el Govern d'Espanya i Generalitat catalana "contràries a la Constitució" i rebutgi la figura del relator "o el nom que se li vulgui posar", en paraules de la portaveu adjunta del PP, Margalida Prohens.

Així s'ha expressat la diputada en una roda de premsa en la qual ha defensat que els ciutadans "tenen dret" a conèixer la posició dels partits sobre aquest assumpte, i ha criticat que la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, sigui "la nota discordant" dins del PSOE per recolzar aquesta figura.

El PP ha registrat la proposta amb el procediment d'urgència i dirigida el ple. Consta de vuit punts amb els quals vol que l'hemicicle doni "suport als catalans que sofreixen l'assetjament i la coacció dels grups radicals separatistes" i demana al Govern que els protegeixi; exigeix el cessament de les negociacions "contràries a la Constitució", així com que el Govern s'oposi "a qualsevol diàleg que posi en qüestió la sobirania nacional"; i sol·licita al president del Govern, Pedro Sánchez, "que no accepti una Mesa Bilateral per a una negociació entre l'Estat i una Comunitat Autònoma".

El text també inclou punts perquè el Parlament constati oficialment "la necessitat d'una convocatòria immediata d'eleccions generals"; rebutja la figura de mediador internacional proposta pel president de la Generalitat, Quim Torra, "i acceptada" per Sánchez, "independentment de la denominació que finalment rebi"; i proposa que la Càmera es manifesti en contra de "qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit" amb formacions que plantegin la separació de territoris o "defensin referèndums il·legals d'autodeterminació".

"ÉS CEDIR Al XANTATGE"

La portaveu adjunta 'popular' ha mantingut que l'admissió del relator "és cedir al xantatge" i acceptar "el relat que ven l'independentisme" que "les institucions espanyoles no són prou fortes o democràtiques". A més, ha posat l'accent que no saben "quin serà el paper" del relator, i s'ha preguntat si serà "un notari que escrigui" i que es limiti a "prendre nota".

"No pot ser que per aprovar un pressupost se cedeixi al xantatge independentista. Això és més important que perpetuar a Sánchez en la Moncloa", ha avisat Prohens, que ha afegit que "així ho han entès molts membres del Partit Socialista, que estan demanant diàleg dins del PSOE".

Sobre este tema, la diputada ha incidit que la presidenta del Govern i secretària dels socialistes de Balears, Francina Armengol, ha estat "una de les poques socialistes que ha sortit donant suport a aquesta aventura" que "no se sap on portarà".

Per això, el Grup Parlamentari Popular considera que la PNL és "una manera que tots els ciutadans de Balears vegin d'una vegada per sempre on està Armengol", a la qual ha acusat de "intentar pastelear durant tres anys i mitj" amb el separatisme.

EL PP BALEAR VIATJARÀ A la MANIFESTACIÓ A MADRID

D'altra banda, Prohens ha confirmat que el PP balear està organitzant un viatge a Madrid per assistir a la manifestació del diumenge en la Plaza Colón en contra de Sánchez.

La vicepresidenta del PP balear ha mostrat la seva "sorpresa" per la "resposta" que ha tingut la convocatòria "després de l'anunci de Pablo Casado" i ha assegurat que l'organització del viatge no era alguna cosa "prevista" pel partit, sinó que ha sorgit per voler-se afegir molts particulars.

"Arran de l'allau de trucades a la seu ens ho plantegem", ha indicat, subratllant que també van cridar "persones que no estan afiliades al PP". També ha indicat que assistiran entre d'altres, el president del PP balear, Biel Company, i el secretari general, Toni Fuster.