El PP qualifica el sector nàutic "d'estratègic" per ser "exemple d'economia productiva"

Publicado 15/3/2019 16:53:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Balears ha assistit a la taula 'La Nàutica d'Esbarjo en les Propostes polítiques' del VII Congrés Nàutic que s'ha celebrat aquests 14 i 15 de març en el Palau de Congressos de Palma i ha qualificat el sector nàutic "d'estratègic" per ser "exemple d'economia productiva".

Segons ha informat el PP en un comunicat, el secretari d'ANEN, Carlos Sanlorenzo, i el secretari de la Comissió de Mobilitat del partit, Antonio Deudero, han moderat la taula i han expressat la posició clara del PP "a favor d'aquest sector que és estratègic per a Balears i per a Espanya".

També han apuntat que aquest sector és un exemple de "creació d'ocupació, activitat turística i tecnologia de la indústria especialitzada, sent Balears un referent a nivell nacional".

El PP ha insistit en què no s'ha de "demonitzar un sector capdavanter com és el nàutic amb una suposada i mal entesa protecció al medi ambient", amb temes com la posidònia o els microplàstics a la mar, "quan el 98 per cent del problema és d'origen terrestre: emissaris i residus sòlids".

Així, també s'ha recalcat "la doble cara de l'actual Govern del Pacte, que d'un costat pretén la promoció del sector al mateix temps que provoca un missatge i una presa de decisions que són contràries al que diuen, com la turismofòbia o el propi Pla General de Ports" que, segons el PP, "és tota una moratòria de prohibició de creixement en un sector on les xifres són a l'alça".

Així, per exemple, hi ha més de 7.000 usuaris residents de Balears sol·licitants d'amarri que no veuran solucionada la seva situació i entorn de 5.000 embarcacions en trànsit que s'afegeixen en temporada mitjana i alta per navegar per les Illes.

Finalment, s'ha insistit que el PP recolza les polítiques tendents a reduir la càrrega fiscal i impositiva per rellançar l'activitat econòmica i l'harmonització tributària amb altres països de la Unió Europea que són competidors directes de Balears.