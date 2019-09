El PP veu les dades de l'atur de manera "pessimista" i demana reformes en les lleis del sòl, agrària i turística

Publicado 3/9/2019 14:17:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt del Grup Parlamentari del PP, Toni Costa, ha afirmat que la valoració del seu grup sobre les dades de l'atur publicats aquest dimarts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, és "pessimista" i ha demanat una reforma de les lleis del sòl, agrària i turística, a més d'una baixada d'impostos, amb l'objectiu "d'incentivar el consum i la inversió".

Així ho ha declarat el portaveu del Grup Parlamentari en una roda de premsa en el Parlament, on ha apuntat que la situació apunta a un "clar procés de desacceleració".

Costa ha explicat que les reformes demandades pel seu partit impulsarien l'economia "com es va fer en el 2014", en referència a la reforma de la llei agrària.

"Vull demostrar la meva ferma preocupació per una situació de la que hem avisat fa ja molt temps", ha etzibat el 'popular', que ha afegit que si bé en el 2016 "es creixia a un ritme d'un quatre per cent, ara es creix a un dos per cent". "Hi ha hagut un procés de desacceleració que s'està reflectint en les dades", ha comentat Costa.

"És una situació molt preocupant. Davant d'aquesta situació el Govern d'Armengol afirma que la situació és bona i que no s'ha de fer res. El Govern es pren aquesta situació de broma. Des del nostre punt de vista la situació requereix prendre mesures de caràcter estructural i urgents per revertir-la", ha manifestat Costa.

COMPAREIXENÇA D'ARMENGOL SOBRE FINANÇAMENT

En referència a la compareixença d'Armengol per debatre sobre el finançament de la Comunitat, Costa ha dit que celebra el fet, i que el seu equip en fa una "valoració positiva", ja que la compareixença es podria deure a la demanda del Partit Popular presentada divendres passat en el Parlament.

"Armengol ha d'aparèixer i explicar què ha fet el seu equip per reclamar els diners pendents", ha reivindicat Costa.

Preguntat per si creu que l'Administració central pot cercar fórmules per avançar aquests diners, el portaveu adjunt ha afirmat que "sens dubte, sí".

En aquest sentit, ha explicat que la seva formació ha fet una proposta a la Proposició No de Llei perquè el Consell de Ministres aprovi un Reial decret llei per habilitar "crèdit adequat i suficient a les comunitats autònomes", que en el cas de Balears ascendeix a 177 milions d'euros.

Finalment, Costa ha recordat que en l'àmbit estatal, el PP ha presentat una proposta per concedir una línia de crèdits a tipus d'interès 0. "No he vist cap proposta del Govern en aquest sentit", ha criticat el 'popular'.