El PP votarà a favor del Decret Llei del Govern que ratificarà dues mesures per pal·liar la fallida de Thomas Cook

El portaveu del PP en el Parlament de Balears, Biel Company, ha indicat aquest dilluns que el grup popular recolzarà el Decret Llei del Govern, que es debatrà aquest dimarts en seu parlamentària, per ratificar dues de les iniciatives del paquet de mesures per pal·liar la fallida de Thomas Cook que ha posat en marxa l'administració autonòmica.

Així s'ha expressat el líder del Partit Popular en una roda de premsa en el Parlament, on també s'ha preguntat si al Govern "no li fa vergonya" anunciar una mesura que ofereix incentius a les empreses que contractin extreballadors de Thomas Cook mitjançant una partida de 136.000 euros, i que "només beneficiarà a 30 treballadors dels 1.000 que han estat acomiadats".

D'altra banda, Company ha argumentat que els 500 euros que subvenciona el Govern als treballadors del turoperador britànic durant els mesos en els quals l'empresa estigui en procés concursal, que també es debatrà aquest dimarts, sorgeixen del pressupost per a "polítiques actives d'ocupació". Tot i això, els populars donaran suport a ambdues iniciatives.

D'altra banda, durant el ple d'aquest dimarts, el portaveu del PP interpel·larà a la presidenta del Govern, Francina Armengol, per conèixer l'opinió de la presidenta sobre la possibilitat que l'Estat pagui part dels 177 milions pendents del finançament autonòmic, i instarà l'Executiu balear a exigir la totalitat de l'import, abans d'acabar l'any.

Així mateix, durant el torn de preguntes, el portaveu adjunt del Grup Parlamentari Popular, Antoni Costa, interpel·larà al Govern respecte als nous abocaments d'aigües fecals que s'han produït a Palma i a Eivissa.

D'altra banda, el PP també preguntarà a l'Executiu de Balears per la previsió de creixement econòmic de la Comunitat per l'any 2020. En aquest sentit, Company ha argumentat que el Govern gastarà en 2020 uns diners que no tindrà, sobre la base d'uns ingressos "ficticis". Així, ha recordat que la previsió de creixement autonòmic de l'Airef per a l'any que ve és de l'1,6 per cent, mentre que la previsió del Govern ascendeix fins al 2,1 per cent.

A més, també interpel·laran al conseller d'Educació del Govern, Martí March, per demanar-li més "transparència". Des del PP argumenten que la gestió de la seva Conselleria està sent "caòtica" i han recordat que Balears lidera la taxa estatal d'abandonament escolar.

Finalment, els 'populars' presentaran una moció parlamentària on sol·licitaran la creació d'un cos d'emergències per fer front a catàstrofes naturals com les que van afectar el llevant de Mallorca en 2018.