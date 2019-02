Presenten el nou projecte d'enllumenat del Castell de Bellver l'execució del qual està prevista per a principis de juny

Publicado 7/2/2019 16:25:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Febr. (EUROPA PRESS) -

El regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, Rodrigo A. Romero, i la coordinadora general de l'àrea, Virginia Abraham, han presentat aquest dijous el nou projecte d'enllumenat del Castell de Bellver, l'execució del qual està prevista per a principis del mes de juny, acabant en un termini màxim de sis mesos.

Segons ha informat Cort en un comunicat, s'instal·laran un total de 162 projectors a l'interior i l'exterior, per millorar la visualització de tot el monument a la nit, adaptar-ho a espectacles lumínics i fer-ho eficient energèticament.

Aquest nou projecte va ser aprovat per la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca en el passat mes de novembre, i també va passar per la Comissió de Centre Històric de Palma. Per la complexitat del monument, s'ha requerit el treball d'un equip multidisciplinari, amb arquitectes, restauradors, conservacionistes i arqueòlegs.

Romero ha afirmat que "és un projecte molt important per a la ciutat, perquè el propi monument ho és" i ha destacat que aquest enllumenat nou és una millora oferta per l'empresa contractada UTE Citelum-Comsa Service i està valorat en 931.000 euros, però no suposarà un nou cost per a l'Ajuntament, ja que s'enquadra en el contracte del servei de manteniment i conservació d'enllumenat públic exterior.

Quant als criteris, en general s'ha seguit la directiva internacional Taxco per a projeccions en edificis i monuments. El sistema d'enllumenat actual per inundació havia quedat "obsolet, era poc eficient energèticament i donava una llum de poca qualitat que provocava efectes verdosos, i falta d'homogeneïtat entre les diferents parts".

Els nous projectors seran de llums LED, passaran de consumir 1000W a potències d'entre 28 i 127W i tindran la capacitat de crear escenaris lumínics de diferents colors.

Finalment, l'entrada al castell i les torres, que fins ara no ressaltaven especialment, quedaran "molt més" il·luminades. "Es pretén destacar aquells elements arquitectònics importants i que es puguin apreciar bé des de lluny", ha conclòs Romero.