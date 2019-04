El preu de l'habitatge a Balears puja un 2,20% en el primer trimestre de l'any

Publicado 1/4/2019 11:04:00 CET

La ciutat de Palma registra un preu mitjà de prop de 3.000 euros per metre quadrat

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge a Balears ha pujat un 2,20% en el primer trimestre de l'any, amb un preu mitjà de 2.922 euros per metre quadrat i una diferència respecte a l'any passat de 20,14%, segons l'informe trimestral de preus de venda de www.pisos.com.

Segons ha informat el portal immobiliari en un comunicat, Palma (0,26%) va ser la cinquena capital de província que menys va pujar trimestralment, registrant un preu de 3.038 euros per metre quadrat.

De l'informe trimestral de preus s'extreu també que l'habitatge de segona mà a Balears al març de 2019 va tenir un preu mitjà de 2.922 euros per metre quadrat. Aquesta xifra va suposar un ascens del 2,20% enfront del mes de desembre de 2018, el cinquè més intens d'Espanya.

Interanualment, es va produir una pujada del 20,14%, la tercera més engruixada del país. Mensualment, va caure un -0,79%, registrant el tercer major repunt nacional.

BALEARS, LA CCAA MÉS CARA DEL PAÍS

Balears va ser l'autonomia més cara del país, per davant del País Basc (2.707 euros per metre quadrat), entre unes altres. En l'àmbit provincial, Balears es va localitzar en el segon lloc del rànquing de les més cares.

Quant a l'habitatge de segona mà a Espanya, al març de 2019 va registrar un preu mitjà de 1.700 euros per metre quadrat, llançant una pujada trimestral de el 1,68%. D'un any a un altre, la pujada va ser del 9,32%, mentre que l'ajust mensual va ser del -0,06%.

Per al director del portal pisos.com, Ferran Font, "el mercat està expectant davant les promeses electorals dels partits en campanya i els possibles decrets i modificacions que tirin endavant durant les últimes setmanes de la legislatura". Segons l'expert, aquesta incertesa davant el futur immediat paralitza a professionals i particulars.

Segons el portaveu del portal immobiliari, "l'impacte del nou repartiment de les despeses en les condicions dels préstecs està per veure, però la veritat és que el propi Banc d'Espanya ja ha avançat que és molt possible que les hipoteques s'encareixin".

PALMA, CINQUENA CAPITAL MÉS CARA

No obstant això, d'un any a un altre, Palma (23,98%) va arribar el cinquè repunt més intens de les pujades nacionals. Amb 3.038 euros per metre quadrat al març de 2019, Palma va ser la cinquena capital de província més cara, en un llistat liderat per Donostia (4.797 euros per metre quadrat).

Respecte als municipis balears, Es Mercadal (12,88%) va ser la localitat que més va créixer de la regió en el primer trimestre, mentre que Lloseta (-5,99%) va ser la que més va caure de l'autonomia.

D'altra banda, en la variació interanual, Es Castell (46,96%) va ser el municipi balear que més va créixer, mentre que Sencelles (-2,19%) va ser el que més va descendir de la comunitat. Amb 6.091 euros per metre quadrat, Sant Josep de sa Talaia va ser la població més cara del país al març de 2019.

Finalment, Sa Pobla (1.470 euros per metre quadrat) va ser la població més assequible de l'autonomia.