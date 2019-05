Prop de 200 alumnes assisteixen a la final de 'Consumópolis', un concurs que pretén fomentar el consum responsable

Publicado 7/5/2019 13:49:29 CET

La iniciativa vol sensibilitzar als nens i joves sobre la importància de consumir de forma conscient, crítica, solidària i responsable

PALMA DE MALLORCA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Prop de dos-cents alumnes de primària i secundària i una desena de professors han participat aquest dimarts a l'entrega de premis de la 14a edició del concurs escolar 'Consumópolis', l'objecte del qual és sensibilitzar als nens i joves sobre la importància de consumir de forma conscient, crítica, solidària i responsable.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, l'acte s'ha celebrat en el Palma Aquarium i ha comptat amb la participació del director general de Consum, Francesc Dalmau, i el director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas.

Dalmau ha destacat que el concurs escolar -que s'ha consolidat en l'àmbit educatiu i en el qual aquest any han participat prop de 500 alumnes distribuïts en 100 equips- ajuda els estudiants a prendre consciència d'un consum responsable i segur i a garantir un món més sostenible i solidari.

Així mateix, ha felicitat als guanyadors, ha destacat la qualitat dels projectes que s'han presentat i ha animat als alumnes a participar en l'edició de l'any que ve.

El concurs, que aquest any té per lema 'Per la teva seguretat, saps el que consumeixes?', consta de dues parts. Una primera, via web, en la qual els equips realitzen un recorregut per la ciutat de Consumópolis i resolen diferents proves de caràcter lúdic i pedagògic, i una segona part, que consisteix en un treball en equip.

En aquesta segona fase, aquest any els alumnes han dissenyat, elaborat i presentat el prototip o maqueta d'un producte nou i original, creat per ells mateixos, que havia d'anar acompanyat d'una etiqueta i una fitxa explicativa.

En primària, havien d'escollir entre joguines, articles esportius o material escolar, i en secundària, entre moda, aparells elèctrics o electrònics, smartphones i articles esportius.

El jurat ha valorat que els diferents elements del treball fossin originals i adaptats al públic infantil i juvenil, així com consideracions de consum responsable, saludable, sostenible i solidari.

A l'acte d'entrega de premis han assistit els equips que han completat ambdues parts del concurs, i aquells que han estat guardonats participaran en la fase nacional del concurs.

Concretament, els guanyadors que passaran a la final nacional són l'equip 'Los champions', del CEIP Punta de n'Amer de sa Coma, Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca); l'equip 'Ecologist', de l'IES Quartó del Rei de Santa Eulària des Riu (Eivissa).

Aquest any han quedat deserts els premis corresponents al nivell 2 de participació, de primer i segon d'educació secundària obligatòria, perquè cap equip ha finalitzat la segona fase del concurs.

Els premis per als guanyadors són una tauleta tàctil i un diploma de reconeixement per a cadascun dels alumnes que formen l'equip. Aquells que han acabat les dues parts del concurs però que no han guanyat han rebut un USB, un got ecològic i un diploma de participació.