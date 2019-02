Una prostituta apunyala el seu client en una discussió en la qual li demanava un servei que ella no oferia

Publicado 15/2/2019 16:20:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una prostituta ha apunyalat el seu client a Son Gotleu en una discussió en la qual ell li demanava un servei que la dona no oferia i, davant la seva negativa, pel que sembla, l'home va agafar un ganivet i li va copejar el cap. Després va començar un forcejament entre tots dos, en el qual ella va aconseguir arrabassar-li l'arma per apunyalar-lo en el pit i sortir corrent.

En un comunicat emès per la Policia Nacional, s'ha informat que s'ha detingut la prostituta de 47 anys i a l'home de 62, per un temptativa d'homicidi i delicte de lesions, respectivament, i s'ha detallat que els fets van ocórrer prop de les 22.00 hores d'aquest dijous.

En termes més concrets, la dona li va realitzar un servei sexual previ a la discussió i, una vegada acabat, tots dos van començar a beure, va ser llavors quan li va demanar un altre servei diferent i es va desenvolupar la baralla.

Instants després de l'ocorregut, va acudir una patrulla de la Policia Local, qui va auxiliar tant a la dona que es trobava en el replà del primer pis amb una tovallola ensangonada, i a l'home que estava en el replà del segon pis també amb una tovallola taponant la ferida del pit.

A continuació, una dotació de la Policia Nacional va acudir al lloc per aclarir el succeït i tots dos van ser traslladats a l'hospital per a valoració mèdica i les investigacions continuen obertes per a l'esclariment complet dels fets.

Segons han detallat des del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061, l'home després de ser estabilitzat, ja que sofria un "alt risc vital", va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Son Espases.