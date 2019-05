El PSIB es compromet a gestionar 517 habitatges públics a Menorca en la propera legislatura, 300 més que ara

Publicado 7/5/2019 17:20:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha afirmat aquest dimarts que es compromet a gestionar 517 habitatges públics a Menorca durant la propera legislatura, 300 més que les 217 que té actualment l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi).

En un comunicat, la formació política ha explicat que, en cas de governar, construirà 200 habitatges nous i que posarà disposició de lloguer social altres 100 immobles buits cedits per els "grans tenidors" mitjançant la Llei d'Habitatge perquè "els joves puguin emancipar-se".

En aquest sentit, la candidata del PSIB al Consell de Menorca, Susana Mora, ha defensat que l'habitatge hauria de ser "la cinquena pota de l'estat de benestar" i que és per aquest motiu que "tots" els programes electorals socialistes inclouen "el ferm compromís amb l'habitatge".

Per la seva banda, el candidat socialista al Parlament Marc Pons ha opinat que en aquesta legislatura partien "de zero", perquè "els governs del PP, en lloc de generar sòl públic, el venien per fer hotels", i ha destacat que a Menorca hi ha ara 62 immobles públics en construcció.

En la mateixa línia, Pons ha assenyalat que durant aquest mandat del PSIB s'ha aprovat la Llei d'Habitatge, que s'han invertit 2,3 milions d'euros en ajudes per al lloguer i que l'Ibavi ha obert una oficina a l'illa.

UN OBSERVATORI DE PREUS DE LLOGUER PER EVITAR ESPECULACIÓ

D'altra banda, els socialistes menorquins han apostat per posar en marxa un observatori de preus amb l'objectiu de disposar d'informació "directa i fiable" dels lloguers per pobles i zones i, així, "evitar especulacions".

El PSIB ha assenyalat que implementarà a Menorca el "model de cooperatives d'habitatge que s'està impulsant a Mallorca" i que també introduiria bonificacions de l'impost de construcció per a immobles públics i altres bonificacions per a lloguers de llarga durada.

Per la seva banda, la candidata socialista a l'Ajuntament de Sant Lluís, Carol Marquès, ha remarcat la necessitat que els municipis treballin també en aquesta matèria, i ha afirmat que durant el proper mandat crearan un padró d'habitatges buits, que construiran immobles de lloguer públic per a joves i persones majors, que activaran pisos d'emergència social i que cediran espais a l'Ibavi.