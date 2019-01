PSIB, MÉS i Podem registren una Proposició No de Llei perquè persones sense papers puguin accedir a ajudes econòmiques

Actualizado 8/1/2019 11:17:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Gen. (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris PSIB, Podem, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han registrat aquest dimarts a la Càmera balear una Proposició No de Llei perquè persones sense papers de Balears i de l'Estat "que es troben en situació d'emergència social" puguin accedir a ajudes econòmiques ja que, segons ha detallat la diputada de MÉS per Mallorca, Agustina Vilaret, "no se'ls pot concedir l'ajuda directa d'alimentació o habitatge, per exemple, perquè no tenen la documentació necessària" --referint-se al DNI, NIE o NIF--.

Així ho ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa aquesta diputada, juntament amb la diputada del PSIB, Conxa Obrador; la de Podem, Marta Maicas i el de MÉS per Menorca, Josep Castells, i on, així mateix, Vilaret ha concretat que insten al Govern central a "realitzar totes les modificacions pertinents perquè les persones empadronades a qualsevol municipi de l'Estat puguin rebre ajudes econòmiques de caràcter social per part de les administracions públiques competents".