Quatre aparcaments de Palma ofereixen una tarifa nocturna de 30 euros al mes

Es tracta dels pàrquings Antoni Maura, Via Roma, Roselló i Sa Riera

PALMA DE MALLORCA, 4 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) oferirà a partir de l'11 de febrer un nou abonament nocturn per a quatre estacionaments, amb una tarifa de 30 euros mensuals que permetrà aparcar de dilluns a dissabte entre les 18 i les 10 hores i els diumenges i festius, les 24 hores.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat, es tracta dels aparcaments d'Antoni Maura, Via Roma, Rosselló i Sa Riera. La mesura, segons el Consistori, s'engloba dins de la dinàmica d'emprar els aparcaments públics com a estratègia de mobilitat.

Per al regidor de Mobilitat de Cort, Joan Ferrer, aquest nou abonament sorgeix "de les demandes dels veïns del centre històric i, també, dels treballadors que es desplacen a les zones d'oci".

Segons el regidor, durant la tarda "els estacionaments estan més buits" i, així, es poden oferir aquests abonaments, que són "de tarifa reduïda i econòmica".

Finalment, Ferrer ha explicat que els aparcaments de la SMAP "compleixen tots els estàndards de qualitat com, per exemple, la neteja o el fet d'estar vigilats les 24 hores". A més, ha afegit que així s'aprofita "una infraestructura i serveis ja existents per proposar un nou producte".