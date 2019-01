Quatre joves de Balears participen en un seminari d'Erasmus+ sobre projectes de voluntariat europeu a Màlaga

Publicado 30/1/2019 16:28:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de quatre voluntaris de Balears i una tècnica de la conselleria d'Esports participen aquesta setmana en un seminari d'Erasmus + centrat en projectes de voluntariat europeu que es desenvolupa a Màlaga fins a aquest divendres.

En un comunicat, la conselleria de Cultura, Participació i Esports ha detallat que les jornades estan destinades a fer un seguiment dels projectes de voluntariat europeu a organitzacions d'acolliment espanyoles. Així, els voluntaris de Balears realitzen el seu projecte a l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià i procedeixen d'Itàlia, Finlàndia i Geòrgia.

En aquest sentit, el seminari pretén crear un lloc de trobada per a l'intercanvi d'experiències entre voluntaris i organitzacions per resoldre dificultats i plantejar propostes de millora per poder complir els objectius de qualitat dels Projectes de Voluntariat.

En la formació participen un total de 80 joves de tot l'Estat i l'objectiu és proporcionar recursos per millorar els projectes i ressaltar l'impacte dels Projectes de Voluntariat del Programa Erasmus+ des d'una perspectiva multicultural i de construcció de la ciutadania europea.

Cal recordar que la Direcció general d'Esports i Joventut de la conselleria de Cultura, Participació i Esports és l'organisme encarregat de gestionar el programa Erasmus+ Joventut a Balears.