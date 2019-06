Quatre sindicats asseguren que el Govern ha canviat les instruccions dels auxiliars educatius contra el conveni

Publicado 26/6/2019 12:23:47 CET

Les noves condicions obliguen als ATE a assistir a viatges i campaments

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

Els sindicats CCOO, USO, CSIF i STEI han criticat aquest dimecres que el Govern ha publicat unes noves instruccions per al personal ATE -auxiliars tècnics educatius- on es canvien les condicions "en contra del V Conveni Col·lectiu del personal laboral" de la Comunitat Autònoma.

Segons han informat aquests quatre sindicats en un comunicat conjunt, les noves instruccions es van publicar a la pàgina d'atenció a la diversitat el passat 10 de juny.

Les organitzacions sindicals han protestat, en particular, perquè les condicions introdueixen l'obligació dels ATE d'anar a viatges i campaments, i sostenen que això vulnera el conveni.

Segons han explicat, van demanar explicacions "ja que l'administració va prendre aquesta decisió de manera unilateral sense informar de les seves intencions"."L'Administració es va excusar dient que es trobaven en funcions, per la qual cosa no ens volien aclarir res. Ens sorprèn que estant en funcions poguessin publicar les instruccions però no poguessin rendir comptes", han censurat els sindicats.

Finalment, els sindicats van ser rebuts pel director general d'Innovació Educativa en funcions, Jaume Ribas, qui els va comunicar que ell ja havia retirat les instruccions de la pàgina web. "Ens va emplaçar a que sigui el nou director general el que decideixi", han afegit.

CCOO, CSIF, USO i STEI han denunciat "l'ambigüitat de l'Administració" i han expressat "la incertesa i inseguretat" que provoca, perquè, argumenten, "davant unes instruccions signades" no hi ha "cap garantia que a qualsevol moment" es tornin "a treure del calaix i fer-les efectives".

Per això, els quatre sindicats han avançat que estaran "pendents i vigilants" i que si s'apliquen aquestes instruccions mobilitzaran als treballadors per exigir la seva retirada.