Rafael Ruiz encapçala la candidatura del PSOE a l'Ajuntament d'Eivissa

L'alcalde d'Eivissa, Rafael Ruiz, ha anunciat aquest dimarts les seves intencions d'encapçalar la candidatura del PSOE a l'Ajuntament eivissenc a les properes eleccions de maig.

Després de finalitzar el termini del procés de primàries del PSOE per triar candidats, Ruiz ha explicat que han dut a terme aquesta legislatura projectes que "han assentat les bases per tenir una ciutat moderna i igualitària" i, així, presenta la seva candidatura "per poder seguir desenvolupant la transformació de la ciutat".

Segons han afegit des de la formació, en aquests anys el PSOE ha fet front "sense complexos i amb molt treball" a la solució de problemes històrics que sofria la ciutat, amb projectes com la substitució de l'emissari de Talamanca; la peatonalització de Vara de Rei o la remodelació del passeig de Figueretes, entre d'altres.

"La ciutat d'Eivissa ha aconseguit millorar els seus carrers amb un complet pla d'asfaltat i eliminació de barreres arquitectòniques, millorant l'accessibilitat. S'ha invertit més que mai en la creació i modernització de parcs infantils, entre d'altres projectes importants, i en la millora i rehabilitació de l'entorn històric de la ciutat declarat Patrimoni Mundial", han destacat els socialistes.

Així mateix, en un comunicat s'han referit al treball realitzat al barri de Sa Penya on es construiran 11 habitatges protegits.

Ruiz ha dit que "seguiran donant passos valents, amb un projecte socialista pensat i meditat, per dotar de serveis i infraestructures als ciutadans d'Eivissa". A més, ha reiterat que els reptes aconseguits són fruit de quatre anys "intensos" de treball per aconseguir la modernització i millora d'Eivissa.

"El projecte de ciutat que promou el PSOE no està conclòs i queden reptes per aconseguir, com seguir treballant en l'accés a l'habitatge per a la ciutadania", han reiterat.