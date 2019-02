Realitzen dos dels tres enderrocaments d'habitatges prevists per a aquest dimecres a Son Banya

Publicado 6/2/2019 16:23:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un operatiu integrat per jutjats, tècnics de l'Ajuntament i Policia Local i Nacional ha executat aquest dimecres les tres ordres de desnonament previstes i en aquests moments s'està treballant per derrocar dos d'aquestes tres cases, així com una petita construcció que s'havia començat a aixecar al carrer Quatre.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la jornada ha transcorregut sense cap incident, l'àrea de Benestar, Drets Socials ha facilitat a una família el lloguer d'un habitatge i amb una altra família s'ha acordat ajornar l'enderrocament fins que disposi d'un habitatge alternatiu.

Amb les tres ordres executades aquest dimecres ja s'hauran desmantellat un total de 30 habitatges del poblat de les 45 ordres planificades en aquesta primera fase que conclourà a la finals de març.