El REB, l'ITS i la necessitat de pactes marquen la trobada amb candidats de la CAEB

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

Els principals candidats dels partits polítics de Balears amb representació al Parlament han acudit aquest dimarts a la Trobada Empresarial Eleccions 26M organitzada per la CAEB en la qual les propostes econòmiques dels partits s'han centrat en la necessitat d'abordar la millora del Règim Especial per a Balears (REB), les diferents postures dels partits respecte al model turístic i l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i en la necessitat de pactes i acords per a la governabilitat i estabilitat política de Balears.

Així, els caps de llistes al Parlament de MÉS, PP i El PI, Miquel Ensenyat, Biel Company i Jaume Font, així com els número 2 en les llistes a la Càmera autonòmica de Podem, Cs i PSIB, Antònia Martín, Patricia Guasp i Iago Negueruela, han ressaltat la importància de la Formació Professional Dual (FP Dual), l'impuls de la diversificació econòmica i el finançament autonòmic per a Balears. Per la seva banda la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha reclamat als partits "diàleg i acords" per a l'estabilitat política del país.

REB "A MILLORAR"

Respecte al REB, Company ha censurat que el Decret aprovat pel Consell de Ministres al febrer "no té res" i ha retret que el Govern "va renunciar el 2015 a 190 milions d'euros anuals en beneficis fiscals". "Treballarem pel que ara són paraules siguin diners", ha promès el líder 'popular' a Balears.

Per la seva banda, Negueruela ha fixat com a "repte" la consecució d'un finançament "just" per a Balears i ha recordat que el REB "ja està aprovat", en resposta a Company. A més, ha avançat que "aviat" -en referència a la possibilitat que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, revalidi la presidència de l'Executiu central- estaran disponibles "500 milions d'euros per a les empreses de Balears" per pal·liar els dèficits de la insularitat.

En la mateixa línia, Ensenyat ha posat el focus en la necessitat d'aconseguir "unanimitat" en qüestions com el REB i el finançament "just" per a Balears i ha assegurat que el Règim Especial és un "eix fonamental" per a la diversificació econòmica de Balears. En l'exposat ha coincidit Font, qui ha considerat que les Illes "necessiten un nou sistema de finançament just".

La número 2 de Podem al Parlament, Antonia Martín, ha proposat una reforma del sistema de finançament basat en "sòl d'ingressos i no en sostre de despeses" així com l'aprovació de la part fiscal del REB, igual que Guasp, qui ha defensat un REB "veritable" per pal·liar la insularitat.

HABITATGE PÚBLIC I 'OKUPES'

En el torn de preguntes, els assistents a l'acte han plantejat als candidats els seus posicionaments respecte a 'l'okupació' de propietats que ha suscitat alguna confrontació entre Company i Martín.

Així, el candidat del PP ha proposat una Llei que 'desokupi' en 24 hores i ha reiterat el compromís dels 'populars' amb la propietat privada alhora que ha criticat a Podem per "donar cobertura" a "pràctiques il·legals".

"La propietat privada és sagrada i hi ha gent que l'està pervertint, no pot ser que els dolents trepitgin als bons", ha manifestat el 'popular', despertant alguns aplaudiments a la sala.

En el seu torn de rèplica, Martín ha assegurat que Podem vol "ordre i seguretat" i s'ha referit a la "necessitat" de conjugar solucions habitacionales per assegurar que "tothom tingui dret a un habitatge digne" amb la garantia de la seguretat jurídica dels propietaris. "Quan parli de Podem, miri el treball que hem fet i el nostre programa", li ha retret Martín a Company.

La resta de candidats han coincidit a condemnar les "pràctiques il·legals" i han posat el focus en els procediments judicials i en propostes que apostin per la creació d'habitatge públic a Balears des del "respecte" a la propietat privada.

ITS, AGILITACIÓ DE LA BUROCRÀCIA I FORMACIÓ

Els candidats també han mostrat els seus posicionaments respecte a l'Impost de Turisme Sostenible (ITS). En aquest sentit, Company ha assegurat que el PP suprimirà la taxa en temporada baixa i la reduirà a la meitat en temporada alta i destinarà la seva recaptació "al sector turístic".

Des de CS, Guasp ha reiterat que la formació taronja "eliminarà" l'ITS mentre que, des del PI, Font ha assenyalat que el seu partit "rebaixarà l'ITS a la meitat durant tot l'any i "retornarà" la meitat del recaptat als municipis.

Per la seva banda, Ensenyat i Martín han insistit que l'ITS s'ha de destinar a "diversificar l'economia" en Innovació, Desenvolupament i Investigació (IDI).

D'altra banda, el debat ha girat entorn de les propostes relatives a formació en la qual la major part dels partits han proposat potenciar els estudis de FP Dual de qualitat.

Així, des de Cs Guasp ha defensat un augment de l'oferta de FP Dual enfocada a "sectors estratègics" com les energies renovables i el sector nàutic, mentre que des del PP, Company ha plantejat la "necessitat" de millorar la formació a Balears a través del domini d'idiomes i del foment de l'a FP Dual.

"A la FP li van llevar dignificació en fer creure que els que no sabien havien de fer una FP, i això s'ha de superar igual que quan s'acaba d'estudiar, s'hauria de saber treballar i això és possible gràcies a la FP Dual", ha manifestat Company, qui li ha retret a Negueruela que ell "no ha inventat" la FP Dual a Balears.

Finalment, els candidats han posat l'accent en la necessitat d'agilitar la burocràcia en administracions quant a concessions i tramitacions, especialment de permisos d'obres.