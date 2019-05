Reparteixen gairebé 300.000 quilos d'aliments a entitats benèfiques per ajudar persones desfavorides de Mallorca

Publicado 20/5/2019 16:56:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 292.836 quilograms (kg) d'aliments que van arribar a Mallorca en 22 camions ja han estat repartits a les entitats benèfiques inscrites al programa 'FEAD-FEGA' i aniran destinats a persones desfavorides de la illa.

Segons ha informat el Banc d'Aliments de Mallorca (BAM) en un comunicat, aquesta actuació pertany la tercera fase del programa d'ajuda alimentària de Mallorca i la seva distribució la realitza Acciona des del seu centre logístic a Son Noguera, a Llucmajor.

El programa inclou 14 aliments no peribles com són, per exemple, l'arròs blanc, les mongetes blanques cuites, la llet sencera, l'oli d'oliva, les galetes i les conserves de tonyina i de tomàquet, entre uns altres.

Cal recordar que és un programa cofinançat en un 85 per cent pel Fons d'Ajuda per a les Persones més Desfavorides (FEAD) i l'altre 15 per cent restant pel pressupost de l'Administració General de l'Estat, a través del Fons de Garantia Agrària (FEGA).