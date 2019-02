Representants de 38 municipis de Mallorca assisteixen a la segona trobada de l'Estratègia local per la igualtat

Publicado 6/2/2019 16:37:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representants de 38 municipis de Mallorca s'han reunit aquest dimecres amb la directora insular d'Igualtat, Nina Parrón, a la segona trobada des de la creació de l'Estratègia local per la igualtat, on els set comitès comarcals han compartit les experiències i propostes sorgides durant aquest primer any d'existència.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, actualment, dels 52 municipis de Mallorca, l'Estratègia local ja compta amb 48 adhesions organitzades en set comitès comarcals.

La directora insular d'Igualtat ha aprofitat per explicar a les persones assistents les properes campanyes que es duran a terme i sobretot el traspàs de competències en matèria d'Igualtat i LGTBI i sobre els serveis que s'han traslladat.

Per la seva banda, la secretària general de la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib), Neus Serra, també ha informat sobre les subvencions per a municipis que s'atorguen a través del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere.