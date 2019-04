Reyes Maroto destaca "el bon context" de l'ocupació a Espanya

Publicado 25/4/2019 17:28:12 CET

SALAMANCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha defensat que les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) conegudes aquest dijous confirmen "un bon context a Espanya des del punt de vista de la creació d'ocupació".

Segons les seves valoracions, les dades llancen que en l'últim any s'han sumat 600.000 noves ocupacions i s'ha reduït l'atur en dos punts percentuals, amb un 80% dels llocs creats com a indefinits.

Durant la seva participació en un fòrum econòmic organitzat a Salamanca per 'El Nord de Castella', la ministra ha destacat també l'objectiu del Govern de crear un total de 900.000 llocs de treball entre 2008 i 2019.

Així mateix, ha ressenyat que l'Executiu ha reforçat l'Estat del Benestar amb mesures com la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), l'augment del permís de baixa per paternitat, l'increment de les pensions o la incorporació del subsidi per atur per a majors de 52 anys.

No obstant això, encara que la titular d'Indústria ha advertit que la por és "el pitjor enemic" de l'economia pel que cal actuar des de la confiança, ha reconegut que Espanya no està exempta de riscos i incerteses pel context internacional.

Segons les seves paraules, la incertesa internacional és "un factor de risc" i el país ha d'estar preparat per "minimitzar els seus efectes negatius" en contextos tals com el Brexit o l'anunci d'aranzels per part del govern de Donald Trump als Estats Units.