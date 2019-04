Rosa Estaràs serà la número 9 a la llista europea del PP, que inclou tres exministres de Rajoy

Actualizado 1/4/2019 16:44:49 CET

Casado ha triat l'exministra catalana Dolors Monsterrat com a candidata del partit

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La política mallorquina Rosa Estaràs serà la número 9 a la llista europea del Partit Popular (PP), que estarà encapçalada per l'exministra catalana Dolors Monsterrat, com a candidata del partit a les eleccions europees que se celebren el 26 de maig.

L'acompanyaran en els cinc primers llocs de sortida Esteban González Pons, Antonio López-Istúriz, Ángel Garrido i Pilar del Castillo.

A més, el líder del PP, Pablo Casado, ha inclòs en la llista europea a altres dos exministres de Mariano Rajoy: l'extitular d'Interior Juan Ignacio Zoido i l'ex-cap de la Diplomàcia espanyola José Manuel García-Margallo, que ja va ser eurodiputat fa 17 anys. Tots dos aniran entre el lloc cinquè i dècim de la candidatura, segons han assenyalat fonts 'populars'.

La llista del PP al Parlament Europeu inclou fitxatges com el de l'actual director de FAES i ex-secretari general del Govern, Javier Zarzalejos. La vinculació de la fundació que presideix José María Aznar s'estén a altres nomenaments com el d'Isabel Benjumea, que va treballar també per a FAES, va fundar després la Xarxa Floridablanca -molt crítica amb Mariano Rajoy-- i ara forma part de l'equip de gabinet de Casado que dirigeix Javier Fernández-Lasquetty.

FOTO DE FAMÍLIA

El líder del PP ha anunciat aquest dilluns en l'esmorzar d'Europa Press que l'exministra de Sanitat Dolors Monsterrat (Sant Sadurní de Noya, Barcelona, 1973) serà cap de cartell en les europees de juny. Fonts de la direcció del partit han assenyalat que el seu nomenament es va decidir al mateix temps que es va optar per Cayetana Álvarez de Toledo com a cap de cartell a Barcelona per al Congrés en les generals del 18 d'abril.

Casado també ha avançat en el fòrum d'Europa Press que el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, formarà part de la llista europea. Ocuparà el lloc quart de la candidatura i deixarà el seu lloc institucional abans que acabi el termini de presentació de llistes a les europees a mitjan abril.

A la foto de família, que ha tingut lloc en la terrassa dels Apartosuites Jardines Sabatini, amb vista al Palau Real de Madrid, Casado ha posat flanquejat per Montserrat i González Pons. A l'espera de conèixer la llista completa i el lloc dels candidats, en aquesta instantània figuren també com a novetats Ana Collado --que va assessorar a Mariano Rajoy i també va treballar per a FAES-- i el secretari de Xarxes Socials del PP, Juan Corro.

Amb respecte a les eleccions de maig de 2014 que va encapçalar l'exministre Miguel Arias Cañete, repeteixen en la candidatura del Partit Popular a les europees, a més d'Estaràs, González Pons, Antonio López-Istúriz, Verónica Lope, i Gabriel Mato.

En aquells comicis, el PP liderat per Mariano Rajoy va aconseguir 16 escons --enfront de les 24 actes collides cinc anys abans-- a causa de la irrupció en l'Eurocambra de Podem, UPyD i Ciudadanos. En les files 'populars' treballen amb la idea que ara puguin retrocedir fins el 12 o 13 eurodiputats si entra Vox i es trasllada el creixement de Ciutadans que estimen les enquestes.

Aquests mesos, ja havien anticipat públicament que no revalidarien el seu escó Luis de Grandes, Agustín Díaz de Mera i Santiago Fisas. A ells s'ha sumat la plaça de Teresa Jiménez Becerril, que ha estat designada cap de cartell al Congrés per Sevilla.

També surten ara de la llista europea Francisco Millán, encunyat de Mariano Rajoy; Ramón Luis Valcárcel, expresident de Múrcia; Pilar Ayuso; María Esther Herranz; i Carlos Iturgaiz.

CANDIDATS ENFRONT DEL "POPULISME I EL NACIONALISME"

En l'acte de presentació, Casado ha assegurat que amb aquests candidats el PP vol fer front "al nacionalisme i populisme", en un moment d'incerteses econòmiques i territorials. "Europa és exactament el contrari, és un espai de llibertats, de drets i de prosperitat, que ha sorprès a tothom", ha destacat.

Després de la designació de Montserrat, Casado ha admès que la seva llista té un marcat caràcter català, ja que el PP vol donar la batalla a les "fake news" sobre l'independentisme, "que no tolerarà". A més, considera que els partits independentistes intenten "retorçar aquestes eleccions", presentant un "impossible" amb les candidatures d'Oriol Junqueras i Carles Puigdemont.

Casado ha assenyalat a més que els candidats del PP afrontaran reptes com "la mala negociació" del Brexit per part del govern de Sánchez i qüestions relacionades amb la seguretat que incloguin l'extradició automàtica per a casos de rebel·lió o sedició.

Així mateix, ha subratllat que la candidatura del PP es planteja com a objectius ajudar els agricultors en les seves demandes davant Europa, l'avanç en la digitalització i l'aposta per l'ocupació juvenil i la competitivitat del continent enfront dels gegants asiàtics i els Estats Units.