La ruta d'EasyJet entre Londres i Menorca transporta a més de 19.000 passatgers en un any

Publicado 22/5/2019 14:30:14 CET

MENORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La companyia EasyJet ha valorat aquest dimecres molt positivament el primer any de la ruta entre Londres Gatwick i Menorca, que ha transportat a més de 19.000 passatgers en l'últim any.

"Estem molt satisfets amb els resultats d'aquest primer any de la ruta. A EasyJet sempre hem apostat per un creixement sostingut a Menorca i Balears, un mercat clau per a l'aerolínia, i així ho estem demostrant any rere any" ha dit el director general d'EasyJet per a Espanya, Javier Gándara.

Així mateix, ha assegurat que la intenció de l'aerolínia és "seguir treballant per millorar la connectivitat a Menorca, tant a l'estiu com en la temporada d'hivern amb l'objectiu de desestacionalitzar el turisme i per seguir apropant Europa als habitants de l'Illa".

Per aquest any 2019 la companyia ha declarat que oferirà 388 vols en aquesta ruta anual que uneix Menorca i Londres. La companyia vola la ruta entre Menorca i Londres amb un mínim d'una freqüència diària durant la temporada d'estiu i dues freqüències setmanals en la temporada d'hivern.

"La connectivitat és un dels grans reptes que hem decidit abordar per fer de Menorca una destinació turística competitiva i també per millorar la mobilitat dels residents", ha comentat la consellera insular de Promoció Turística, Maite Salord.

En aquest punt, ha subratllat que la fórmula plantejada per garantir la ruta d'hivern amb Londres "ha obert un camí que estem disposats a seguir per establir noves connexions que ens permetin seguir avançant en l'objectiu de la desestacionalització i que ens ajudin a estar millor connectats amb Europa".