El SAE diu que les mesures actuals "no són suficients" per "protegir la integritat física dels sanitaris"

Publicado 7/5/2019 16:45:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) ha condemnat aquest dimarts l'agressió a dos tècnics sanitaris d'emergències del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061 aquest diumenge per un pacient a Son Cladera i han dit que les mesures actuals "no són suficients" per "protegir la integritat física dels sanitaris".

En un comunicat emès pel SAE, han recordat que el pacient, després de ser atès, "va començar a increpar als dos professionals i aquests van haver de prémer l'anomenat botó del pànic per rebre el suport d'altres companys", fins que van aconseguir sortir a refugiar-se a l'ambulància.

No obstant això, cal recordar també que el pacient també va sortir del seu domicili i va donar cops contra el vehicle on es trobaven els dos tècnics, causant diversos desperfectes, fins que la Policia el va detenir.

"Una vegada més, la segona en dos mesos, hem de lamentar i condemnar l'agressió soferta per Tècnics del SAMU de Balears, aquests es veuen exposats diàriament a importants episodis d'estrès a causa de la peculiaritat assistencial d'aquesta unitat", han criticat.