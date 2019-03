Sales de cinema de Balears acullen el dijous l'estrena del documental 'Llavors de futur. Un homenatge al feminisme'

Publicado 5/3/2019 16:47:11 CET

Diverses sales de cinema de Balears acolliran a les 19.00 hores del dijous l'estrena del documental 'Llavors de futur. Un homenatge al feminisme a les Illes Balears', el qual recull el testimoniatge del feminisme a Balears des dels anys 70 fins a l'actualitat.

Segons ha informat Presidència en un comunicat, aquest documental explica una part de la història del feminisme a Balears, a partir dels anys 70 fins a l'actualitat a través d'unes 30 entrevistes a diferents dones protagonistes del moviment feminista.

En el reportatge participen dones de les quatre illes que formen o han format part de col·lectius feministes o que han tingut un paper important a l'evolució del feminisme i de la lluita per la igualtat entre dones i homes a la regió.

Un dels eixos connectors del documental és la jornada històrica del 8 de març de 2018, a partir de la qual el moviment feminista a Balears i a tot el món va agafar un nou impuls. Així doncs, apareixen des de pioneres del feminisme a l'època de la Transició com són les membres del 'Col·lectiu Pelvis', fins a moviments sorgits a partir del passat 8 de març, com és el cas del col·lectiu 'Emprendada' d'Eivissa.

El documental s'organitza a partir de sis blocs temàtics: salut i sexualitat, laboral, violència de gènere, universitat, apoderament i participació política, i activisme i cultura. En cadascun d'ells, es mostra el testimoniatge de dones que han estat protagonistes en l'evolució del feminisme a les Illes a cada àmbit temàtic.

El documental ha estat produït per Good News, per iniciativa de l'Institut Balear de la Dona (IbDona). Respecte al guió, ha anat a càrrec de l'escriptora i periodista Nuria Varela, mentre que totes les entrevistes han estat realitzades per la periodista Victòria Morell.

L'estrena a Mallorca es durà a terme al Cinema Ciutat, mentre que a Menorca serà a Can Oliver, de Maó; a Eivissa en al Club Diari d'Eivissa, i a Formentera a la sala de cultura del cinema municipal. En tots els casos l'entrada és gratuïta.

D'altra banda, diumenge que ve a les 12.30 hores es commemorarà el 8 de març en el Consolat de Mar amb un concert de Joana Gomila, que presentarà els temes de Folk Souvenir, i una vermutada. L'acte també serà gratuït.