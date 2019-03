Satse llança una campanya de protecció davant els medicaments perillosos dirigida a infermeres de Balears

Publicado 18/3/2019 12:13:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El Gabinet Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals del Sindicat d'Infermeria Satse de Balears ha engegat una campanya de protecció davant els medicaments perillosos, orientada a les infermeres de Balears amb l'objectiu d'informar, motivar i ajudar-les a adoptar i mantenir pràctiques i formes de treballar saludables.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, els infermers manegen i manipulen diàriament medicaments classificats com a perillosos en diferents nivells pel National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).

En concret, s'han editat cartells amb informació sobre el maneig correcte dels medicaments perillosos utilitzats, que es repartiran pels hospitals, centres de salut i sociosanitaris de Balears. També s'han creat infografies amb la mateixa informació que es publicaran a través dels comptes de Facebook i Twitter del Sindicat d'Infermeria.

Al mateix temps que es realitza aquesta campanya a Balears, el Sindicat d'Infermeria en l'àmbit estatal ha reclamat en el Parlament Europeu una norma que acabi amb els riscos que suposa per a les infermeres la preparació i administració de centenars de medicaments considerats com a perillosos per les greus conseqüències que tenen per la seva salut.

El sindicat ha informat que està "pressionant", en col·laboració amb la Confederació Europea de Sindicats Independents (CESI) perquè es modifiqui la Directiva Europea EU 2004/37 i s'incloguin aquest tipus de medicaments perillosos com a element de risc en el treball per als professionals d'infermeria.

Segons dades de l'Agència Europea de Salut Laboral, s'estima que a Europa hi ha més de 12,7 milions de professionals sanitaris potencialment exposats a medicaments perillosos, dels quals 7,3 milions són infermeres i infermers.