El sector agrari de Menorca demana ajudes per a la sequera per a totes les explotacions

Publicado 20/5/2019 16:24:40 CET

MENORCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

L'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de Menorca (Agrame) ha reclamat aquest dilluns ajudes per pal·liar els efectes de la sequera per a totes les explotacions i no només per a una part de les afectades.

El president de l'entitat, Luis Nadal, ha criticat la "mala gestió" i el retard "no justificat" de l'administració en l'abonament de les ajudes compromeses amb el sector.

En concret, s'ha referit a les ajudes motivades pel 'cap de fibló' de finals d'octubre de l'any passat. "Malgrat haver transcorregut més de mig any, els afectats encara estan esperant que es resolguin les seves peticions", ha lamentat.

Finalment, Nadal ha considerat que el sector agrari "surt molt mal parat" en el procés de revisió del Pla Territorial Parcial (PTI) per part del Consell Insular de Menorca. "El document presenta gran nombre de limitacions i prohibicions, la qual cosa pot afectar molt negativament a la supervivència de moltes explotacions", ha indicat.

En aquesta línia, el president d'Agrame ha anunciat que l'associació està estudiant el document i presentarà al·legacions si s'aprova després de les eleccions locals.