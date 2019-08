Segellen a Sant Antoni (Eivissa) dos pous per risc per a les persones

Publicado 16/8/2019 19:21:48 CET

EIVISSA, 16 Ag. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Sant Antoni (Eivissa) ha procedit al segellat de dos pous que es trobaven coberts únicament per branques, per la qual cosa el tancament era deficient i suposava un risc per a la seguretat ciutadana.

Segons ha explicat el Consistori, els pous han estat localitzats pel Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil i s'han clausurat de forma "immediata i eficaç" en compliment amb les normes de seguretat.

Un dels pous, situat a la zona de Sa Talaia, ha estat tapat per la brigada d'obres de l'Ajuntament, mentre que l'altre, situat en la zona d'Es Fornàs, ha estat segellat per la propietat.

Des de l'Ajuntament de Sant Antoni han recordat que els propietaris o usuaris de pous han de complir amb la normativa i responsabilitzar-se del tancament correcte dels pous per evitar qualsevol risc.

A més, sol·liciten col·laboració als ciutadans perquè comuniquin a l'Ajuntament qualsevol incidència quant a la detecció de pous en possibles condicions de risc.